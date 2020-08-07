動滋券明天10點開放使用 領券人數已突破百萬

由體育署推出400萬份、面額500元的動滋券在近兩天開放民眾領取後，截至今天下午4點半為止已經有超過100萬人完成領取，而明天早上10點起民眾就能持動滋券QR Code到合作店家進行消費抵用，使用期限至110年1月31日止。

體育署在過去一周優化了領券系統後，昨天開放身分證尾數雙號的中籤者進行領取，今天則是開放尾數單號的民眾進行領取，而抽出的近400萬份動滋券，截至今天下午為止已經有四分之一的中籤者順利領券。

明天上午10點民眾也將能帶著動滋券QR Code前往經審核的運動場館抵用消費，或是用於參加體育活動、觀賞體育賽事和購買運動品等，中籤者除了出示QR Code外，也必須輸入身分證號末三碼即可使用。

體育署指出，動滋券QR Code經合作業者掃碼完成消費抵用後，僅提供換貨處理，不得退費或易換現金，購買前應確認消費品項再進行抵用。商品價格如果高於使用金額，差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付，並可搭配振興三倍券使用，而截至目前為止已經有5700家的合作業者上網登錄。