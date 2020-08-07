東奧模擬賽／射擊新人輩出 理事長陳士魁：最大收穫

東京奧運模擬賽將在明天的射擊賽事結束後正式落幕，而過去幾天在桃園龜山公西靶場舉行的射擊賽，不僅幾名東京奧運國手有優異演出，新生代小將也在與學長姐的對抗中嶄露頭角，讓中華射擊協會理事長陳士魁直言是最大收穫。

這次東京奧運模擬賽雖然主要是希望讓以東京奧運為目標的運動員，能夠不受疫情影響繼續參賽，不過同樣有不少新生代好手把握機會表現。

其中在公西靶場舉行的射擊賽事中，日前10公尺空氣步槍男女混射決賽，年僅15歲的小將陳淇就射出了第三名佳績，而今天的10公尺空氣手槍男女混射決賽，去年拿下全運會冠軍的15歲小將金利偉華，也以僅次於東奧國手吳佳穎、田家榛的成績拿下銅牌。

兩名小將的優異表現也在今天獲得射擊協會理事長陳士魁的誇讚，「這次年輕選手的表現，肯定是另外的一大收穫，包括陳淇和金利偉華，兩人都只有15歲就能有這樣的成績，實屬不易。」

陳士魁指出，這次東奧模擬賽就是希望讓選手在因為疫情無賽可比的情況下，仍能有賽事，「感覺選手的技術都還是有維持，接下來就是讓身體狀態慢慢恢復，選手看起來都沒有走下坡的狀況，比賽強度也相當足夠。」