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金門話怎麼教？給「本土語言教學」的幾個建議

田徑／潛優訓練營前進台東體中 田協感謝校方熱情接待

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
潛力及優秀選手訓練營在台東體中舉行。圖／中華田徑協會提供
潛力及優秀選手訓練營在台東體中舉行。圖／中華田徑協會提供

中華田徑協會於7月26日至8月26日舉辦為期一個月的具潛力及優秀選手訓練營，前26天分別在台北市立大同高中及國立台東大學附屬體育高中集訓，之後則前往金門移地訓練，今天中華田協秘書長王景成也特別前往台東關心潛優訓練營教練選手訓練狀況。

田徑協會一直以來在培訓潛力新秀上不遺餘力，過去就透過潛優計畫培育出楊俊瀚、鄭兆村、陳傑、陳奎儒等國際級田徑好手，近年來潛優計畫也不曾間斷，讓我國在田徑領域新人輩出。

今天王景成也前往台東關心潛優訓練營教練選手訓練狀況，田徑協會特地選擇國立台東體中為訓練基地，是因為該校從去年九月起正好也是國家運動訓練中心選定合作設置的東部訓練基地，校長陳明志也非常熱情地接待潛優訓練團隊，並提供非常多的協助。

潛力及優秀選手訓練營在台東體中舉行。圖／中華田徑協會提供
潛力及優秀選手訓練營在台東體中舉行。圖／中華田徑協會提供

田徑 楊俊瀚 陳奎儒

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