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東奧模擬賽／獲上天的意外禮物 吳佳穎險勝田家榛奪金

聯合報 / 記者劉肇育／桃園即時報導
吳佳穎在東京奧運模擬賽10公尺空氣手槍決賽奪金。記者劉肇育／攝影
吳佳穎在東京奧運模擬賽10公尺空氣手槍決賽奪金。記者劉肇育／攝影

在公西靶場舉行的東京奧運模擬賽射擊賽事，今天舉行10公尺空氣手槍決賽，我國兩名奧運國手吳佳穎與田家榛在比賽後段一路拉鋸，領先的吳佳穎在第21發時射出7.9分的低分反遭到田家榛超車，不過她隨即穩定下來在最後三發再度逆轉戰局，最終以1.4分的差距險勝田家榛奪下金牌。

這次東京奧運射擊模擬賽10公尺空氣手槍決賽採取男女生同場競技的方式進行，不國我國兩名東京奧運國手表現都相當亮眼，其中「證件妹」吳佳穎在比賽前段一路保持領先，不過田家榛也緊追在後不斷施壓，在進行前20發後比賽也僅剩下吳佳穎、田家榛與金利偉華三人進行獎牌成色之爭。

暫居領先的吳佳穎卻在第21發時射出了7.9分的失常表現，反觀田家榛卻射出10.6分取得領先，不過在剩下的三發中，吳佳穎也重新調整都射出10分以上的佳績再度要回領先優勢，最終也以1.4分差距險勝田家榛，收下這次模擬賽10公尺空氣手槍金牌。

對於在第21發時射出7.9分的意外表現，吳佳穎賽後則是以「上天送我的禮物」來形容，「那時候我覺得最低也應該要有8分以上，不過還好經驗幫上了我，成事實的分數就不去想了，專注在下一發上。」

吳佳穎坦言，這次的東京奧運模擬賽對於她來說確實是一場很有張力的賽事，加上自己在比賽前段也不斷模擬情境，算是相當有收穫，「扣除那個上天的禮物，今天10分以上的命中率還算蠻高的，在這個張力下能有這種表現，我還滿開心的。」

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