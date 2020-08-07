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PGA／換新桿繳佳績 老虎伍茲強調老夥伴仍隨時帶身上

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
老虎伍茲帶著新的推桿出擊，並且繳出低於標準桿兩桿的68桿佳績。 路透社
老虎伍茲帶著新的推桿出擊，並且繳出低於標準桿兩桿的68桿佳績。 路透社

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在四大賽之一的PGA錦標賽中帶著新的推桿出擊，並且繳出低於標準桿兩桿的68桿佳績，暫時並列第20名在今天賽後他也談到了換桿的原因，並強調過去曾幫他拿下過14座四大賽冠軍的「老夥伴」目前也仍放在他的球袋中，需要時仍隨時可以拿出來使用。

曾四度奪下PGA錦標賽冠軍的伍茲，今年將使用超過20年的推桿換新，希望能在本屆賽事中打出新氣象，今天的首輪賽事他也繳出5鳥3柏忌的成績，落後領先的澳洲選手戴伊（Jason Day）、美國選手陶德（Brendon Todd）三桿。

對於啟用新推桿的首場比賽就有一個不錯的開始，伍茲也在今天解釋自己換桿的原因，「其實在過去一年裡，我不斷在試著使用這把推桿，甚至跟馬克納馬拉（Rob McNamara）不斷談論到它。現在要我多次彎腰是一件很困難的事情，這導致我在練習推桿的時間上減少很多，一天練習四到六小時，會讓我的腰無法承受。多數球員在上了年齡後都會使用更長的推桿，因為這能讓你不用那麼常彎腰，也讓我有更多時間練習推桿。」

儘管使用新推桿的首場比賽有不錯的表現，但伍茲也透露那根伴隨他超過20年，為他贏得14座四大賽冠軍、總獎金超過9400萬元的舊推桿，仍是隨時在他的身邊待命，「他仍是我最熟悉的夥伴，並且為我贏得不少比賽，不過現在你有時候必須讓他休息一下，而本周就是個好的開始。」

伍茲 PGA錦標賽

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