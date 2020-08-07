美網／願意冒險一戰 前冠軍墨瑞、克莉絲特斯獲外卡
美國網球協會在今天公布今年美網外卡名單，包括前世界球王墨瑞（Andy Murray）、前世界球后克莉絲特斯（Kim Clijsters）兩名前美網冠軍都入列，其中墨瑞日前就曾表示，在不少名將都相繼退出後自己仍願意冒險一戰，因為不知道未來還有幾次打大滿貫賽的機會。
美網今年受到新冠肺炎疫情影響延至美國時間8月31日開打，不僅取消會外賽、混雙賽事，雙打也將從32強打起，而今天美國網協也宣布男女單打各八張的外卡名單，其中來頭最大的就是兩名前任冠軍墨瑞與克莉絲特斯。
今年37歲克莉絲特斯，曾在2005、2009與2010年拿下過三座美網冠軍，在2012年最後一次挑戰美網於第二輪止步後第二度宣布退休，並在今年2月的杜拜女網賽中復出，不過隨後卻碰上新冠肺炎疫情爆發。
至於33歲的墨瑞曾在2012年拿下美網冠軍，不過自從去年11月的台維斯盃後就因為髖關節手術未再出賽，日前他也剛取得美網前哨戰辛辛那提名人賽的外卡，將在美國尋求復出。
談到今年將再度站上美網舞台，墨瑞說：「過去幾年來我並沒有太多打大滿貫賽的機會，未來也不知道還能再打多久，我感覺自己狀況還不錯，不過確實仍存在風險，但我仍想要比賽，再次享受這場最盛大的賽事，我真的很想念，儘管沒有球迷會有所不同，但我仍願意冒險參賽。」
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