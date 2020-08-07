PGA錦標賽／伍茲換武器繳68桿 潘政琮首輪72桿

高球年度第一場大滿貫PGA錦標賽今天登場，前球王老虎伍茲（Tiger Woods）換了新推桿，在第一輪揮出68桿（低於標準桿2桿）的成績，並列第20名，我國好手潘政琮則以72桿暫並列第90名。

今年PGA錦標賽受到新冠肺炎影響，不少好手未參加，不過包括伍茲在內，還有拉姆（Jon Rahm）、麥克羅伊（Rory McIlroy）、辛普森（Webb Simpson）以及強森（Dustin Johnson）等一眾強將參加。

伍茲本季繼紀念高球賽後再度出賽，生涯四度在PGA錦標賽封王，今天回到熟悉賽場，抓下5隻小鳥、吞下3柏忌，距離第一名戴伊（Jason Day）、陶德（Brendon Todd）的65桿，只有3桿之差。

伍茲受到背部傷勢困擾，只好換掉習慣的推桿，新的球桿長度增加，伍茲解釋，「大多數的人隨著年紀增長，都會採用較長的推桿，因為比較不需要彎腰，所以這支推桿比較長一點，讓我能花更多時間練習。」

台灣好手潘政琮雖然第一洞就先抓鳥，不過8、9、10洞連吞柏忌，14洞再吞一次柏忌，直到18洞才又抓鳥，稍微補回差距，但仍高於標準桿2桿。