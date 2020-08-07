印度板球管委會暫停與陸Vivo贊助合作

中央社 / 新德里6日專電

受到武漢肺炎疫情衝擊，印度板球管理委員會（BCCI）今天發表聲明宣布，BCCI和中國手機品牌Vivo決定暫停在印度超級板球聯賽（IPL）2020年賽季的合作關係。

印度板球管理委員會僅在聲明中簡短地表示，BCCI與Vivo行動電話印度分公司決定，暫停在印度超級板球聯賽2020年賽季的合作夥伴關係。但這份聲明沒有透露更多細節。

BCCI上述聲明意味著，2018年以219.9億盧比（約新台幣86.1億元）簽下5年獨家冠名贊助IPL的Vivo，在今年IPL的賽季將不再是獨家冠名贊助商。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，IPL於2020年的賽季從3月被迫暫停後，直到本月2日才由BCCI宣布將於9月10日到11月10日在阿拉伯聯合大公國舉行，但卻傳出Vivo以武漢肺炎疫情為由，啟動贊助合約中「不可抗力」條款，拒絕支付今年的贊助金，並希望今年暫停履行合約，明年再繼續合約，且把合約延長到2023年。

此外，由於中印部隊5月初在拉達克東部對峙，更於6月15日爆發暴力對峙，導致印度20名軍人死亡，中國傳有40多人死傷，成為45年以來中印邊境衝突中首次有人死亡的事件，引爆印度民間反中情緒，網路上也出現一些激進民族主義者，批評BCCI不應該接受中國企業贊助印度的國球運動IPL賽事。

因此，印度新聞信託社（PTI）等印度媒體報導，BCCI鑑於印度反中情緒，正重新審視中國企業贊助IPL的問題。

在BCCI發出暫停與Vivo對IPL的冠名贊助合作聲明後，在印度的社群媒體圈引發正反兩面的觀點。

有印度網友推文認為，所有贊助商要暫停合約都牽涉到賠償條款，Vivo暫停履行合約，將會把錢浪費掉；沒有印度人會買中國產品，所以這將是所有人的勝利。

從2016年起，Vivo開始藉著冠名贊助印度人最愛觀看的IPL，逐步打響在印度的知名度，並成為印度智慧型手機銷售前5大品牌。

但在中印部隊爆發45年來最嚴重的邊境衝突後，除民間出現反中情緒，印度政府在經濟上也展開多項與中國脫鉤的行動，包括禁止59款中國行動裝置軟體（App）後，又下架47款中國App，並把270多個中國App放入審查名單，還不准中資參與印度的公路、電力、電信等基礎建設及公共採購標案。

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