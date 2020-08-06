東奧模擬賽／選手轉身 洪幼婷運科貢獻跆拳道

跆拳道世錦賽及世大運雙料國手洪幼婷，月初從國家培訓隊成員轉換身分，考上國訓中心運動科學專業人員，模擬東京奧運對抗賽重回老本行，第2戰碰高一個頭的對手林唯均更在「黃金得分賽」獲勝，讓全場歡聲雷動，宛如最好的「告別賽」。

剛完成中正大學運動競技學系暨運動與休閒教育碩士的洪幼婷，研究所專攻運動生理學，原本設定是結束學生身分後也告別選手角色，但國訓中心剛好開出和她專長相符的缺額，她通過筆試和面試順利錄取，8月就已開始新身分。

「我2017年進國訓，3月本來就要退訓，剛好有這個缺，當選手時和運科的人也有接觸，他們就問我要不要來幫忙。」洪幼婷笑說，因準備考試，將近一個月沒有訓練，模擬東奧賽是「支援」性質，沒想到賽事設燈光、有直播，規格直比國際賽，讓久沒訓練的她直呼緊張，「沒想到陣仗那麼大！」

跆拳道模擬東奧對抗賽採雙敗淘汰制，第一場不敵莊天羽的洪幼婷，第二戰碰180公分長腿妹林唯均，克服矮一個個頭的身高劣勢，第二回合還上端攻擊成功得分，第三回合再將比分追平到18：18，為比賽掀出一波高潮，連一旁受訪的蘇柏亞都頻頻抬頭關心戰況。

第四回合「黃金得分賽」，160公分的洪幼婷率先得分，獲勝剎那她握拳振臂，場邊也響起如雷歡呼，她大笑說：「很多同仁來看，又對到死對頭，之前有勝有負，這場氣氛有嗨到，我也是有貢獻到一點。」

她已取得亞錦賽女子49公斤級參賽資格，若比賽沒受新冠肺炎疫情影響仍會披上中華隊戰袍，明年全運會也不排除參賽，不過今天之後重心就會轉往運科，「之前當選手時，運科可以幫助我了解自己狀況，希望能幫助到學弟和學妹，他們之前對數據可沒那麼在意，希望能幫助到他們。」