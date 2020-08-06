快訊

美「中」軍機巴士海峽周旋 共機侵我ADIZ遭廣播驅離

鉛中毒案中藥商被搜索 子為父抱不平：重點在不能入藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧模擬賽／選手轉身 洪幼婷運科貢獻跆拳道

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
洪幼婷（右）模擬東奧對抗賽重拾選手身分。圖／國訓中心提供
洪幼婷（右）模擬東奧對抗賽重拾選手身分。圖／國訓中心提供

跆拳道世錦賽及世大運雙料國手洪幼婷，月初從國家培訓隊成員轉換身分，考上國訓中心運動科學專業人員，模擬東京奧運對抗賽重回老本行，第2戰碰高一個頭的對手林唯均更在「黃金得分賽」獲勝，讓全場歡聲雷動，宛如最好的「告別賽」。

剛完成中正大學運動競技學系暨運動與休閒教育碩士的洪幼婷，研究所專攻運動生理學，原本設定是結束學生身分後也告別選手角色，但國訓中心剛好開出和她專長相符的缺額，她通過筆試和面試順利錄取，8月就已開始新身分。

「我2017年進國訓，3月本來就要退訓，剛好有這個缺，當選手時和運科的人也有接觸，他們就問我要不要來幫忙。」洪幼婷笑說，因準備考試，將近一個月沒有訓練，模擬東奧賽是「支援」性質，沒想到賽事設燈光、有直播，規格直比國際賽，讓久沒訓練的她直呼緊張，「沒想到陣仗那麼大！」

跆拳道模擬東奧對抗賽採雙敗淘汰制，第一場不敵莊天羽的洪幼婷，第二戰碰180公分長腿妹林唯均，克服矮一個個頭的身高劣勢，第二回合還上端攻擊成功得分，第三回合再將比分追平到18：18，為比賽掀出一波高潮，連一旁受訪的蘇柏亞都頻頻抬頭關心戰況。

第四回合「黃金得分賽」，160公分的洪幼婷率先得分，獲勝剎那她握拳振臂，場邊也響起如雷歡呼，她大笑說：「很多同仁來看，又對到死對頭，之前有勝有負，這場氣氛有嗨到，我也是有貢獻到一點。」

她已取得亞錦賽女子49公斤級參賽資格，若比賽沒受新冠肺炎疫情影響仍會披上中華隊戰袍，明年全運會也不排除參賽，不過今天之後重心就會轉往運科，「之前當選手時，運科可以幫助我了解自己狀況，希望能幫助到學弟和學妹，他們之前對數據可沒那麼在意，希望能幫助到他們。」

跆拳道 世錦賽 全運會

延伸閱讀

東奧模擬賽／林穎欣換扳機漸入佳境 與呂紹全模擬賽奪金

東奧模擬賽／微笑也要模擬 劉威廷享受巨星感

東奧模擬賽／舉重女神摔跤 郭婞淳笑：核心還是有

東奧模擬賽／23歲喊老 黃鈺仁專注當下

相關新聞

東奧模擬賽／舉重女神摔跤 郭婞淳笑：核心還是有

「舉重女神」郭婞淳在模擬東京奧運對抗賽壓軸登場，她抓舉3次試舉都成功，挺舉第一次試舉也成功舉起132公斤，後兩次嘗試都失...

動滋網升級 6日起動滋券開放領取至明年一月底

教育部體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，明天早上10點開放領券，體育署提醒，前兩天採分流方式，建議民眾可選擇...

正妹頭頂牛奶游25m一滴未灑！「真實身分」超狂

最近有支影片在網路上引起轟動，影片中的女子頭頂一杯牛奶，完美游過25公尺長的泳池，全程未灑出任何一滴。原來她的身分大有來頭，是美國奧運游泳選手萊德琪(Katie Ledecky)，曾在單次奧運中贏得4面金牌，並多次打破世界紀錄。

美網／約帥近日決定是否參賽 納達爾為其風波緩頰

在將挑戰男單衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨天宣布退出今年美網賽事後，三巨頭僅剩的約克維奇（No...

東奧模擬賽／選手轉身 洪幼婷運科貢獻跆拳道

跆拳道世錦賽及世大運雙料國手洪幼婷，月初從國家培訓隊成員轉換身分，考上國訓中心運動科學專業人員，模擬東京奧運對抗賽重回老...

東奧模擬賽／林穎欣換扳機漸入佳境 與呂紹全模擬賽奪金

台灣射擊女將林穎欣上週剛換扳機，本週即投入模擬東京奧運對抗賽，繼昨天個人賽摘銀後，今天與呂紹全在10公尺空氣步槍混合賽金...

東奧模擬賽／微笑也要模擬 劉威廷享受巨星感

4年前初次踏上奧運殿堂，跆拳道國手劉威廷就在里約賽場嶄露笑顏，今天模擬東京奧運對抗賽他一口白牙又時不時露出，以全勝結束賽...

東奧模擬賽／23歲喊老 黃鈺仁專注當下

不過23歲，跆拳道世錦賽銀牌黃鈺仁就已經喊自己「老」，他坦言已在思考人生方向，從選手身分退下是總有天要面對的事情，但現階...

東奧模擬賽／天龍踢地虎 183羅嘉翎差點放空

兩周前剛完成全中運高女57公斤級3連霸，中華跆拳道培訓隊小將羅嘉翎今天再踏上賽場，不過模擬東京奧運對抗賽首戰碰個頭矮一截...

東奧模擬賽／蘇柏亞降體重 看美食影片解饞

2018年雅加達亞運踢下中華跆拳道隊唯一金牌，跆拳道女將蘇柏亞去年拿坡里世大運再摘下女子53公斤級金牌，如今為東京奧運亞...

手機輸錯領不到動滋券 體育署：可透過健保快易通驗證

動滋券在今天開放中籤身分證號末碼雙號的民眾進行領券，從早上10點開放後至下午3點半為止共有35萬8000民眾已完成領取，...

出門挺運動 摩曼頓讓動滋券500變600

台灣連鎖運動通路領導品牌摩曼頓結合全台三家NBA STORE，以及集合旗下包括戶外裝備通路品牌GO WILD、歐洲專業運...

熱門新聞

大聯盟球賽愈趨單調 不妨參考中華職棒作法

NBA／灌籃失手大出洋相 唐西奇遭各界揶揄

NBA／保羅領軍掌控大局 雷霆輕取湖人贏了19分

中職／內野飛球宣告有誤 裁判邱景彥下二軍調整

日職／王柏融二軍連6戰敲安 何時回一軍栗山監督不鬆口

正妹頭頂牛奶游25m一滴未灑！「真實身分」超狂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。