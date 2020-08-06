東奧模擬賽／林穎欣換扳機漸入佳境 與呂紹全模擬賽奪金
台灣射擊女將林穎欣上週剛換扳機，本週即投入模擬東京奧運對抗賽，繼昨天個人賽摘銀後，今天與呂紹全在10公尺空氣步槍混合賽金牌戰，以16比10擊敗蔡儀婷與宋諭婷，順利奪金。
林穎欣與呂紹全曾在2018年亞運10公尺空氣步槍混合團體賽拿下金牌，兩人在各自搶下東京奧運入場券後，也將攜手出征奧運混雙項目。
林穎欣昨天在桃園國家射擊訓練基地公西靶場舉行的模擬賽，10公尺空氣步槍項目以銀牌作收，今天與呂紹全在混合賽合體，射下金牌，兩人異口同聲表示，今天適應狀況比昨天好。
7月31日剛換扳機的林穎欣，已逐漸適應，原本也想換新皮衣的她，經詢問教練後，決定待10月全國大專校院運動會結束後再更換。
另外，台灣射擊女將田家榛、「證件妹」吳佳穎昨天在25公尺運動手槍項目各拿下金牌、銅牌，明天將在模擬賽10公尺空氣手槍項目上陣，可望再添獎牌入袋。
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