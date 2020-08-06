東奧模擬賽／微笑也要模擬 劉威廷享受巨星感

4年前初次踏上奧運殿堂，跆拳道國手劉威廷就在里約賽場嶄露笑顏，今天模擬東京奧運對抗賽他一口白牙又時不時露出，以全勝結束賽事的他大笑說：「上次奧運我也有笑，這是模擬東噢，這（笑容）也要模擬一下。」

身高196公分的劉威廷，國內80公斤級對手較難尋，原本伊朗籍陪練員歐米是模擬東奧對抗賽的對手之一，但歐米因椎間盤突出無法參賽，讓劉威廷少了「國際對手」。

少了勁敵雖可惜，劉威廷仍享受今天比賽，尤其中華跆協架起專業燈光，賽事規格超出國內一般賽事，讓超過半年沒比賽的劉威廷感受久違的大賽感，尤其燈光一打，氛圍就出來了，他笑說：「這種是國際賽的感覺，國內賽不會到這樣，雖然對手也是國內選手，但和教練去做戰術配合，還是有差。」

中華跆拳道隊共有4名選手要在亞洲區資格賽挑戰東奧門票，劉威廷是唯一擁有奧運資歷的成員，不過原本4月的亞洲區資格賽受新冠肺炎疫情影響一再延後，準備期只能不斷拉長。

「沒去想那麼多，現在就以教練給的基本功、體能和重量為主。」25歲的劉威廷形容，上次里約行有些懵懵懂懂，這次更清楚目標和方向，儘管賽事何時舉行仍是未知數，現階段仍會按照課表和設定一步步執行。