東奧模擬賽／舉重女神摔跤 郭婞淳笑：核心還是有

「舉重女神」郭婞淳在模擬東京奧運對抗賽壓軸登場，她抓舉3次試舉都成功，挺舉第一次試舉也成功舉起132公斤，後兩次嘗試都失敗，第三次試舉更直接屁股著地、仰躺在地，馬上翻身站起的她領獎後笑說：「還好核心還是有的，是正面起來，不是側面這樣翻過來。」

郭婞淳是舉重國際賽場59公斤級常勝軍，去年世錦賽更創下兩破世界紀錄的傲人紀錄，是東京奧運中華代表團奪牌重點選手，不過舉重國際賽受疫情影響停擺，郭婞淳東奧門票還沒真正拿到手，今天模擬東奧對抗賽也沒特別降體重，以64公斤級身分出賽。

她抓舉第一次試舉100公斤輕鬆舉起，接續103公斤和106公斤都成功，但挺舉從132公斤開把，表情就有些不對，她笑著解釋說：「在下面熱身舉130公斤還滿輕鬆，但離上場有段時間，本來有想要不要先熱一把，猶豫後沒熱，自己上去也有嚇到，怎麼那麼重？」

舉重「女神」挺舉132公斤成功後，先挑戰136公斤但失敗，第三次試舉直接喊出141公斤、超出去年舉出的59公斤級世界紀錄140公斤，全場馬上嘩然，但郭婞淳在眾人屏息凝神中只將槓鈴翻到胸上就失敗，失去重心仰躺在地又讓現場響起一陣驚呼。

馬上翻起身的郭婞淳以燦爛笑容表示身體無礙，她透露抓舉感覺不錯，挺舉才會想挑戰，第三次試舉原本想延續第二把重量，但教練林敬能開出141公斤，她也欣然接受，「很久沒舉140公斤，壓力很大，對我也是個挑戰，教練本來以為我抓起來就會放掉，但我卯起來還翻到這裡（指胸口），對我也是很好的信心。」