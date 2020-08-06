東奧模擬賽／23歲喊老 黃鈺仁專注當下

不過23歲，跆拳道世錦賽銀牌黃鈺仁就已經喊自己「老」，他坦言已在思考人生方向，從選手身分退下是總有天要面對的事情，但現階段仍以東京奧運為目標，再去思考下一步。

黃鈺仁成名早，2014年南京青年奧運踢下55公斤級金牌，同年仁川亞運再以17歲年紀帶回54公斤級銀牌，3年前踢回茂朱世錦賽銀牌不過20歲，但23歲年紀在目前中華跆拳道隊已是「哥」字輩選手。

同屆戰友許多已經退役，黃鈺仁不諱言會想到自己下一步，有時也會和曾經的跆拳道隊友探聽現狀，「心態從我還年輕，變成不想踢那麼多，讓年輕人多踢點，心肺就掉下來了。」發現自己問題，他加強訓練質量，且現在目標明確，就是東京奧運，為專注備戰，教練講習或是和選手無關的研習他都暫緩，「為了我的奧運夢，要先捨棄些東西。」

今天模擬東京奧運對抗賽上場，他第一戰碰伊朗籍陪練員亞洋被「打傻」，以9：16吞敗，接續就恢復正常，最終戰再碰亞洋前兩回合還曾取得領先，第三回合才因體力下滑遭逆轉。

兩個月前練習傷了左腳小腿，黃鈺仁回歸訓練一個多月就要碰降體重參加模擬東奧對抗賽挑戰，首戰對手又是平常十分熟悉的亞洋，他承認第一場「不知道在幹嘛」，一路處於被動，之後自我檢討還特別看先前自己比賽影片，研究哪些動作沒到位，後幾場調整後就順暢許多。

黃鈺仁提到，模擬東奧對抗賽他也嘗試許多新動作，「這次右腳有出比較多，也多點轉身，不再是只有左腳。」今天比賽當作檢視，10月全大運是他再一場測試舞台，他已計畫加強右腳前腳動作，盼能完全走出去年初右膝低潮陰影。