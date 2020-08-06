東奧模擬賽／天龍踢地虎 183羅嘉翎差點放空

兩周前剛完成全中運高女57公斤級3連霸，中華跆拳道培訓隊小將羅嘉翎今天再踏上賽場，不過模擬東京奧運對抗賽首戰碰個頭矮一截的對手周紓涵，她卻一度不知所措到「放空」，靠第三回合讀秒階段的上端得分才穩住勝果。

羅嘉翎出身跆拳道世家，身高190公分的爸爸羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是選手出身，她繼承衣缽，早早嶄露頭角，兩年前在世界青少年跆拳道錦標賽完成連霸寫下新猷，明年還有機會登上東京奧運舞台，是中華跆拳道隊4名出征東奧跆拳道亞洲區資格賽的最年輕成員。

從全中運轉換到模擬東奧對抗賽，將成大學新鮮人的羅嘉翎直呼緊張，「賽場的佈置很盛大，燈光打下來有大獎賽的氛圍，滿刺激。」且對手不再是年齡相近的選手，首戰的周紓涵也從沒碰面，儘管高出一整顆頭，羅嘉翎卻打得綁手綁腳，第三回合一度還戰成平手，她不好意思說：「國際賽都是遇到身高差不多的，遇到矮的比較陌生，有點抓不到節奏。」

她承認第一戰一度有些不知所措，教練在旁下指令也做不出來，有點「放空」，不過第二戰後就恢復正常，面對不同對手使用出不同策略，就是她今天模擬東奧對抗賽主要課題。