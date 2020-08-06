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東奧模擬賽／蘇柏亞降體重 看美食影片解饞

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
模擬東京奧運對抗賽6日上午進行跆拳道項目，跆拳道好手蘇柏亞（藍方）在女子49公斤量級出賽，並獲得勝利。中央社
模擬東京奧運對抗賽6日上午進行跆拳道項目，跆拳道好手蘇柏亞（藍方）在女子49公斤量級出賽，並獲得勝利。中央社

2018年雅加達亞運踢下中華跆拳道隊唯一金牌，跆拳道女將蘇柏亞去年拿坡里世大運再摘下女子53公斤級金牌，如今為東京奧運亞洲區資格賽，她降體重挑戰49公斤級，她忌口外的紓壓方式卻是看美食影片，透過眼睛「吃」一輪。

蘇柏亞原本的53公斤級並非奧運項目，要向上挑戰57公斤級或是降體重比49公斤級，去年就一直評估，9月日本千葉大獎賽和10月的保加利亞索菲亞大獎賽都踢57公斤級，10月全運會回到53公斤級並踢下金牌，之後就確定主攻49公斤級，今天在模擬東京奧運對抗賽小試身手，她笑說：「把自己的東西打好，沒什麼問題。」

東奧亞洲區資格賽原本4月就要登場，但受新冠肺炎疫情影響一再延後，目前還沒確定舉辦日期，蘇柏亞坦言當下得知多少有點受影響，但仍轉念正面思考，「往好處想，我們無法改變什麼，但有更多時間練習。」

她降體重挑戰49公斤級，170公分的身高雖有優勢，但爆發力和體能也因體重下降多少有影響，肌力控制成備戰亞洲區資格賽前重點，之後國內賽也可能回到「老本行」的53公斤級。

降體重常是許多選手一大難關，對蘇柏亞來說問題不大，「我是控制，會按照目標，像是一周一公斤。」她笑說會體重會忌口，過往很愛的麵包減少食用，但不會完全說不，「完全不吃會瘋掉！我也會上網看美食影片，雖然知道胃酸會上來但還是想看，之前有些會出主題的美食，就看一看買回來吃一口，其他給別人。」

蘇柏亞 跆拳道 全運會

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