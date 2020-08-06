手機輸錯領不到動滋券 體育署：可透過健保快易通驗證

動滋券在今天開放中籤身分證號末碼雙號的民眾進行領券，從早上10點開放後至下午3點半為止共有35萬8000民眾已完成領取，對於有中籤者反應因手機號碼輸入錯誤而無法取得驗證碼的狀況，體育署也表示將可以透過健保快易通的「三倍券驗證碼」進行身分驗證，來順利領取動滋券。

動滋券原訂於7月30日開放民眾領取，不過體育署在領券當天卻臨時宣布將延後一周發券，以強化領券驗證機制與審核店家資格，而今天動滋券也重新開放領券，首日為身分證末碼雙號的中籤者，可於早上10點至晚上24點進行領券，明天（7日）則為身分證末碼單號中籤者進行領券，而8日早上10點起則是所有中籤者、不分證號都能進行領取。

對於開放領券首日傳出有民眾遲遲無法收到動滋券驗證碼，疑似為手機號碼輸入錯誤，體育署也在今天表示，目前已經開放無法進行身分驗證的中籤者，透過「全民健保行動快易通_健康存摺」app取得三倍券驗證碼，在動滋網「身分驗證」頁面輸入後，即可將正確的手機號碼輸入，並取得動滋券驗證碼後即可領取。

體育署副署長王水文也回應日前媒體提問，如動滋券延後發後一周過程中中籤者身故，家人也將能夠透過身故者的相關資料進行領券，不會影響到中籤權利，而如果中籤者對於領券過程有所疑慮，也能夠透過動滋網上的客服專線尋求解答，目前已有30多位同仁協助中籤者解決疑難雜症。