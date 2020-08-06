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正妹頭頂牛奶游25m一滴未灑！「真實身分」超狂
最近有支影片在網路上引起轟動，影片中的女子頭頂一杯牛奶，完美游過25公尺長的泳池，全程未灑出任何一滴。原來她的身分大有來頭，是美國奧運游泳選手萊德琪（Katie Ledecky），曾在單次奧運中贏得4面金牌，並多次打破世界紀錄。
萊德琪4日在她的Twitter上po出這支影片，並表示「這可能是我生涯中游得最好的一次」。影片中只見她的頭潛入水中，將玻璃杯裝著的巧克力牛奶穩穩地放在頭上，隨後以自由式游過25公尺長的泳池，頭上牛奶一滴未灑。
萊德琪年僅23歲，15 歲時便在2012年夏季奧林匹克運動會奪得800公尺自由式金牌，在2016里約奧運一舉獲得女子200米、400米、800米自由式金牌，並率領女子隊取得800公尺四人接力金牌。此外她也是目前女子400公尺、800公尺、1500公尺個人自由式項目世界紀錄保持者。
Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~)— Katie Ledecky (@katieledecky) August 3, 2020
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