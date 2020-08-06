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PGA／力拚四大賽第十六冠 伍茲將帶新武器參戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
老虎伍茲帶著新的推桿挑戰PGA錦標賽。 美聯社
老虎伍茲帶著新的推桿挑戰PGA錦標賽。 美聯社

世界高爾夫球四大賽之一的PGA錦標賽今天將在美國舊金山TPC哈丁公園點燃戰火，過去曾四度在此賽事封王的美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）今年將帶著新的推桿前來挑戰此賽事，希望奪下個人第五冠與生涯四大賽第16冠。

受到新冠肺炎疫情影響，老虎伍茲在上月中的紀念錦標賽復出，並打出高於標準桿6桿的並列第40名成績作收，本周他則是來到舊金山將參與四大賽之一、總獎金1100萬美元的PGA錦標賽。

根據美國媒體報導，過去曾四度拿下PGA錦標賽冠軍的老虎伍茲，今年將換掉他從1999年就開始使用，且已經幫他拿下過14座四大賽冠軍、累積總獎金超過9400萬美元的推桿Scotty Cameron Newport 2 GSS，並將以該品牌新型號的推桿進行這次的賽事。

對於這次伍茲決定換掉使用多時的推桿，本周陪伴他一起訓練的史崔克（Steve Stricker）透露，新的推桿有更棒的靈活性，也可以改變重量，不過最大的不同點仍是在長度變得更長，這將能讓伍茲在練球時間拉長後能減少背痛的狀況發生，「我看他推桿的感覺還是差不多，甚至能把球打得更好了。」

在三周前的紀念錦標賽以並列第40名的成績作收後，伍茲就曾坦言自己的推桿出現了一些狀況，可能成為他換桿的最大原因，對此，史崔克表示，只要背傷不影響伍茲的身體狀態，期盼本周能在他身上看到好事發生。

伍茲 PGA錦標賽 老虎

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