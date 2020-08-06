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美網／約帥近日決定是否參賽 納達爾為其風波緩頰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
約克維奇傳出對於是否參賽美網持保留態度，將在近日做出決定。 美聯社
約克維奇傳出對於是否參賽美網持保留態度，將在近日做出決定。 美聯社

在將挑戰男單衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨天宣布退出今年美網賽事後，三巨頭僅剩的約克維奇（Novak Djokovic）在今天也傳出對於是否參賽持保留態度，並可能在未來幾天就做出最後決定。

今年美網受到新冠肺炎疫情影響延至美國時間8月31日舉行，不過在全球疫情仍未紓緩的情況下，不少名將都相繼退出，包括女單世界排名第一名的澳洲名將芭蒂（Ashleigh Barty）、男單世界排名第40名的澳洲壞小子基里洛斯（Nick Kyrgios），以及男單第二、四名的納達爾和費德勒（Roger Federer），也分別因為疫情和膝蓋手術問題相繼退賽。

在費納兩大天王都不參賽的情況下，三巨頭中僅剩的約克維奇是否會參賽也成為各界關注焦點，而根據塞爾維亞媒體今天報導，約克維奇目前確實對於是否參賽持保留態度，並將會在未來幾天做決定。

對於在昨天宣布放棄挑戰今年美網男單衛冕，納達爾也在今天受訪時坦言，自己還在為重新出賽做準備，並直言能體會多數球員因為經濟壓力必須做出抉擇的苦衷，「在我的心態上，我還在做準備，我們還在等待事情發生時觀察一切狀況的發展，過去幾周事情似乎有點惡化。如果條件允許，我當然還是希望自己能夠出賽。」

至於日前約克維奇因為舉辦亞得里亞巡迴賽（Adria Tour）引發染疫風波而飽受批評，納達爾也為其緩頰，「在塞爾維亞和克羅埃西雅的比賽肯定有錯，不過當你在面對一個過去不曾面對的狀況時，出現錯誤本來就是常見的事情，球員也必須要做決定，而這樣的決定不見得都是正確的，沒有人能夠預測到局面會變得如何。」

納達爾 約克維奇 美網

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