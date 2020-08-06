美網／獎金受疫情波及 男、女單打冠軍少賺2500萬

將於美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，儘管是在今年新冠肺炎疫情爆發後影響最小的大滿貫賽事，不過在大會收入減少的情況下也間接影響到球員獎金，其中男女單冠軍獎金就一口氣減少85萬美元（約台幣2500萬元），雙打冠軍也將少領34萬美元（約台幣1000萬元）。

今年美網預計在不開放觀眾進場的情況下繼續舉辦，美國網球協會也在今天宣布，今年賽事總獎金為5340萬美元，是去年總獎金5720萬美元的百分之93.3，減少總金額為380萬美元。

儘管總獎金看似縮水不多，不過為了提升單打首輪獎金百分之五，從原先的5.8萬美元提升到6.1萬美元，也間接壓縮到前十六強球員所獲得的獎金額度，其中男、女單冠軍將從去年的385萬美元減少到300萬美元，縮水百分之22、亞軍也從190萬美元減至150萬美元、四強賽96萬減少到80萬。

而男、女雙打冠軍的減幅更大，將從去年的74萬美元減至40萬美元，減幅高達百分之46，也代表著奪下雙打冠軍，一名球員只能獲得20萬美元（約台幣587萬）。

此外，今年美網也將提撥100萬美元作為球員救助計劃，該計畫由四大滿貫賽、ITF、ATP和WTA共同資助，以彌補今年美網取消資格賽與縮小雙打賽事規模（從32強打起）所造成的財務影響。