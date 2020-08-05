花式滑冰／後疫情時期 全國錦標賽創新猷

受新冠肺炎疫情影響，109學年度全國花式滑冰錦標賽必須透過視訊，由ISU國際技術總監和ISU技術委員會委員暨國際裁判偕同國內技術人員與裁判組評斷公開組賽事，也創下全國賽首度由全本土選手安賽、全國內裁判執法、全程電子系統等「第一次」。

今年賽事是全國花式滑冰錦標賽首度在賽事現場成績中心就設有賽事成績爭議申訴與仲裁申請表，雖傳出有選手家長質疑判決的聲音，但直到周一賽程結束，大會沒收到教練具名簽署提出成績爭議申訴。

中華民國滑冰協會表示，技術問題向來是協會最關心的議題，為求克服國際人士旅行限制，以及賽事公開、公平與公正，按照ISU規定，賽前已提報本次賽事技術人員與裁判組名單予ISU，並經ISU亞洲區技術專家核准；本次公開組賽事部分全程由ISU國際技術總監里伊（Chihee Rhee）與ISU技術委員會委員暨國際裁判林奇（Susan Lynch）偕同國內技術人員與裁判組同步視訊評斷並做出判定。