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東奧模擬賽／鄭先知扮先知 神預測戰果

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
鄭先知（右二）神預測。記者曾思儒／攝影
鄭先知（右二）神預測。記者曾思儒／攝影

不只名字有「先知」，桌球女將鄭先知今天也扮演「先知」，模擬東京奧運對抗賽最後兩場桌球賽都「神預言」，包括預測「一姊」鄭怡靜／「新一哥」林昀儒會撃敗2013年桌球世錦賽男雙冠軍莊智淵／陳建安，成球場「鄭仙姑」。

鄭先知模擬東奧對抗賽原本要和陳思羽搭檔，但陳思羽右腳大姆指動刀未癒，臨時才和劉馨尹攜手；今天先進行完自己賽程，她化身球評，先說倒數第二戰的女雙能撃敗男雙組合，再看好鄭怡靜／林昀儒能出線。

「怡靜和昀儒有特別練，莊哥和安哥都各自練，還是有差。」近期都和陳建安在嘉義訓練的鄭先知補充說，鄭怡靜已經有過許多混雙國際賽經驗，對戰男將不陌生，成她看好混雙原因。

她點名的兩組選手，今天都在5局大戰勝出，成桌球壓軸日的場邊小插曲。

陳思羽上月動刀解決右大姆指舊疾，原本預計2周就能復原，還能趕上模擬東奧對抗賽，不料傷口癒合速度不如預期，模擬賽前3天才確定無法與會。

這周穿著拖鞋到處晃的陳思羽預估，還要休息一周才能回球場，所幸目前國際賽都因新冠肺炎疫情停擺，讓她有充足時間養傷。

陳思羽提到，她和鄭先知目前都各自訓練，「先提升自己是最重要的，雙打只要微調就可以。」

桌球 鄭怡靜 林昀儒

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