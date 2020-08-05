動滋網升級 6日起動滋券開放領取至明年一月底

動滋券中籤先別高興 如何領取看過來

教育部體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，明天早上在動滋網10點開放領券，體育署提醒，前兩天採分流方式，建議民眾可選擇避開尖峰時間，在需要消費使用前再領取即可。

明天開放中籤者身分證號末碼雙號領取，後天周五開放單號領取，周六早上10點到明年1月31日止，全部號碼皆可領取並使用。

動滋券原本7月30日就要開放領取，體育署為讓業者與民眾有更穩定的系統服務品質，領券及抵用操作更為迅速方便，延後一周領券同時將動滋網升級為第一級網域（500.gov.tw），民眾到動滋網就可以領券及查詢可消費抵用的合作業者。

體育署指出，中籤民眾在「動滋網」點選「領取動滋券」，填入身分證字號或居留證號、出生月日、登記的手機號碼後，該手機號碼會收到簡訊驗證碼通知，民眾在動滋網輸入驗證碼確認無誤，即可獲取動滋券電子錢包二維條碼（QR Code）。

領取完成者，8日早上10點起就可以在動滋券合作業者的店家消費抵用，使用期限至110年1月31日截止。

動滋網目前已有超過4千家的合作業者登錄上架，若有動滋券使用的相關問題，可於每日早上8點半到晚上6點半聯繫客服專線02-7700-7799、0916-617799洽詢處理。