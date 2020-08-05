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東奧模擬賽／柔道男神兄弟對決 賽前先鬥嘴一波
奧運排名在取得東奧資格安全名單內，柔道「男神」楊勇緯備戰奧運腳步不停歇，雅加達亞運選拔參加66公斤級的哥哥楊俊霆也特別降量級，擔任弟弟陪練員，兄弟倆齊心往奧運目標邁進。
兄弟倆今天在模擬東京奧運對抗賽最終戰碰頭，前兩戰都輕鬆勝出的楊勇緯，碰哥哥直到「黃金得分賽」才出線，第一戰就撞破眼角的他笑說：「最後一場和哥哥很熟悉，技術上難突破，看哥哥有進步，我們一起成長，很欣慰。」
就楊勇緯的記憶，兩人上一度正式交手是2017年世大運選拔賽，相隔3年再碰頭，兄弟倆賽前還小鬥嘴「鬧」一波，開玩笑說不一起熱身、楊俊霆還放話要擊敗弟弟，大一歲的楊家大哥大笑說：「想打敗他啊，這樣他出國才不會輸。」
楊勇緯在60公斤級奧運排名第9，和女子57公斤級的旅日名將連珍羚都在前18的東京奧運安全名單中，延期一年的東京奧運，讓兄弟倆有更充足時間備戰，排灣族的兩人都正向看待受疫情影響的夢想舞台。
「多一年準備，是很大的幫助，因為台灣防疫做得很好，我們還是能正常訓練。」先前曾赴日訓練的楊勇緯，在國際賽停擺期間嘗試許多新動作，今天模擬東奧對抗賽就是檢視機會，哥哥楊俊霆也讚弟弟在節奏掌握有明顯進步，他欣慰說：「後面我都有點頭暈，他還是很穩，他進步的方向和努力的方向是對的！」
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