快訊

曾志偉妻子驚傳去世 ！朱錫珍生前不愛出風頭 牢抓經濟大權

「有毒」的毒品查緝政策：強闖民宅違法抓人三部曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧模擬賽／柔道男神兄弟對決 賽前先鬥嘴一波

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
楊勇緯（右）和楊俊霆在模擬東奧對抗賽上演兄弟對決。圖／國訓中心提供
楊勇緯（右）和楊俊霆在模擬東奧對抗賽上演兄弟對決。圖／國訓中心提供

奧運排名在取得東奧資格安全名單內，柔道「男神」楊勇緯備戰奧運腳步不停歇，雅加達亞運選拔參加66公斤級的哥哥楊俊霆也特別降量級，擔任弟弟陪練員，兄弟倆齊心往奧運目標邁進。

兄弟倆今天在模擬東京奧運對抗賽最終戰碰頭，前兩戰都輕鬆勝出的楊勇緯，碰哥哥直到「黃金得分賽」才出線，第一戰就撞破眼角的他笑說：「最後一場和哥哥很熟悉，技術上難突破，看哥哥有進步，我們一起成長，很欣慰。」

就楊勇緯的記憶，兩人上一度正式交手是2017年世大運選拔賽，相隔3年再碰頭，兄弟倆賽前還小鬥嘴「鬧」一波，開玩笑說不一起熱身、楊俊霆還放話要擊敗弟弟，大一歲的楊家大哥大笑說：「想打敗他啊，這樣他出國才不會輸。」

楊勇緯在60公斤級奧運排名第9，和女子57公斤級的旅日名將連珍羚都在前18的東京奧運安全名單中，延期一年的東京奧運，讓兄弟倆有更充足時間備戰，排灣族的兩人都正向看待受疫情影響的夢想舞台。

「多一年準備，是很大的幫助，因為台灣防疫做得很好，我們還是能正常訓練。」先前曾赴日訓練的楊勇緯，在國際賽停擺期間嘗試許多新動作，今天模擬東奧對抗賽就是檢視機會，哥哥楊俊霆也讚弟弟在節奏掌握有明顯進步，他欣慰說：「後面我都有點頭暈，他還是很穩，他進步的方向和努力的方向是對的！」

楊勇緯（藍衣）和楊俊霆在模擬東奧對抗賽上演兄弟對決。圖／國訓中心提供
楊勇緯（藍衣）和楊俊霆在模擬東奧對抗賽上演兄弟對決。圖／國訓中心提供
楊勇緯（右）和楊俊霆在模擬東奧對抗賽上演兄弟對決。圖／國訓中心提供
楊勇緯（右）和楊俊霆在模擬東奧對抗賽上演兄弟對決。圖／國訓中心提供

亞運

延伸閱讀

東奧模擬賽／還是愛柔道 蔡明諺增肌減脂拚東奧

東奧模擬賽／莊智淵看林昀儒 互相學習交流

東奧模擬賽／桌球世紀對決 第一混雙拍下冠軍男雙

東奧模擬賽／彭家楙觸底反彈 射箭女子對抗賽摘金

相關新聞

東奧模擬賽／桌球世紀對決 第一混雙拍下冠軍男雙

2013年桌球世錦賽男雙冠軍莊智淵／陳建安，和拿到東京奧運混雙門票的「一姊」鄭怡靜／「新一哥」林昀儒，今天在模擬東京奧運...

動滋網升級 6日起動滋券開放領取至明年一月底

教育部體育署推出400萬份面額500元的「動滋券」，明天早上10點開放領券，體育署提醒，前兩天採分流方式，建議民眾可選擇...

東奧模擬賽／鄭先知扮先知 神預測戰果

不只名字有「先知」，桌球女將鄭先知今天也扮演「先知」，模擬東京奧運對抗賽最後兩場桌球賽都「神預言」，包括預測「一姊」鄭怡...

東奧模擬賽／柔道男神兄弟對決 賽前先鬥嘴一波

奧運排名在取得東奧資格安全名單內，柔道「男神」楊勇緯備戰奧運腳步不停歇，雅加達亞運選拔參加66公斤級的哥哥楊俊霆也特別降...

東奧模擬賽／還是愛柔道 蔡明諺增肌減脂拚東奧

里約奧運踏上夢想舞台，柔道好手蔡明諺的記憶卻是右肩脫臼落淚退賽，奧運後動刀更讓他萌生退意，但又因「太喜歡柔道」回到賽場；...

東奧模擬賽／莊智淵看林昀儒 互相學習交流

幾乎是台灣桌球近20年的代名詞，莊智淵明年有機會以40歲之姿挑戰東京奧運，第五度的奧運行將和新生代指標林昀儒、老搭檔陳建...

東奧模擬賽／彭家楙觸底反彈 射箭女子對抗賽摘金

歷經年初奧運國手選拔賽的失利，射箭奧運培訓隊女將彭家楙沒因此失志，今天她在模擬東京奧運對抗賽射箭女子個人對抗賽，以6比2...

東奧模擬賽／射箭個人決賽 湯智鈞連8箭飆10分

台灣男子射箭奧運培訓隊國手湯智鈞今天在模擬東奧對抗賽男子個人對抗賽決賽，前8支箭都飆出滿分10分，直到最後一箭才射出9分...

足球／西班牙永遠的門神 39歲卡西亞斯掛靴退役

西班牙、皇馬傳奇門神卡西亞斯退役！ 08年開始統治足壇的西班牙無敵艦隊擁有大量球迷支持，而4日晚間，這艘無敵艦隊當代最仰賴的門將卡西亞斯宣布，以39歲高齡正式掛靴。卡西亞斯生涯堪稱榮譽大滿貫，俱樂部

他腰椎弓斷裂靠醫師與意志力治癒 全中運奪3金還破紀錄

桃園市東興國中短跑好手陳政安今年3月因為運動受傷，聯新國際醫院診斷出腰椎弓斷裂，他以為運動生涯就此中斷，也不能參加7月全...

美網／納達爾宣布退賽 費納生涯首度共同缺席大滿貫

將在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，在今天卻傳出震撼彈，將挑戰男單衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Na...

單車一起🚴‍♀️🚴上武嶺 2日遊+㊙️求婚

當我還沒真的懂怎麼騎車的時候.... 聽過佳龍說「武嶺是腳踏車才上的去的地方」 我就覺得真的假的好酷喔⋯⋯有機會我也要 「腳踏車上武嶺」就成為我的「夢想」之一 我的「夢想」很多....但都只是

熱門新聞

中職／悍將二壘缺長遠規畫 黃忠義之後竟無能人

NBA／伊古達拉生涯里程碑 史上僅7人達標

NBA／不可思議絕殺氣走快艇 布克低調慶祝引熱議

MLB／道奇新人超狂位移速球 馬恰多望球興嘆引熱議

NBA／唐西奇寫超級大三元 創史上最年輕紀錄

NBA／安東尼三分彈定勝負 拓荒者賞火箭復賽首敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。