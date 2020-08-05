東奧模擬賽／還是愛柔道 蔡明諺增肌減脂拚東奧

里約奧運踏上夢想舞台，柔道好手蔡明諺的記憶卻是右肩脫臼落淚退賽，奧運後動刀更讓他萌生退意，但又因「太喜歡柔道」回到賽場；兩年前選擇從60公斤級挑戰66公斤級的他，經過連番挫折更能樂觀面對每一步挑戰，儘管國際賽受新冠肺炎疫情停擺，他仍以東京奧運為目標，期待為中華代表團帶回第3張柔道門票。

今天在模擬東京奧運對抗賽出賽，蔡明諺在66公斤級連3戰都是以「一本」提前結束比賽；他透露肩膀動刀後雖持續復健，但有些角度仍受限，除持續強化附近肌群，他也從足下下功夫，增強更多步法，不再像過去以手部力量博天下。

他目前66公斤級奧運排名39，雖不在前18名的東奧資格行列，但疫情前已規劃好參加一系列賽事搶分，不料遇新冠疫情攪局，計畫大亂讓他一度出現負面想法。

轉念讓蔡明諺擺脫束縛，「再低潮的事情，我都經歷過了。」雲淡風輕談起里約奧運後動刀、復健超過一年、雅加達亞運選拔失利等經歷，不過24歲的蔡明諺透過國訓中心的心理課程「想開」，過去低潮可能會陷入自己情緒一整個星期，現在已經能調適到一天，甚至半天，「現在樂觀了一點，不那麼負面。」

蔡明諺傷後回歸增量級，一來是因去年拿坡里世大運只選拔66公斤，二是60公斤還有另名好手楊勇緯；最初他因體重不足，無法適應66公斤級的強度，「跳級後剛開始比國際賽，覺得和國外選手有差距，一場都摔不完，後來慢慢有得比，也贏過世界排名第6的選手，慢慢有信心。」透過重訓和體能增強，他近期測量身體狀況都有達到「增肌減脂」目標，拚東奧資格更有信心。