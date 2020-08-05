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東奧模擬賽／莊智淵看林昀儒 互相學習交流

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
莊智淵（左）和陳建安男雙重新合體。圖／國訓中心提供
莊智淵（左）和陳建安男雙重新合體。圖／國訓中心提供

幾乎是台灣桌球近20年的代名詞，莊智淵明年有機會以40歲之姿挑戰東京奧運，第五度的奧運行將和新生代指標林昀儒、老搭檔陳建安挑戰獎牌，他認為心態和第一次參加奧運一樣期待，也可和年僅18歲的林昀儒互相交流。

世界排名第7的林昀儒本月17日才要過19歲生日，年紀足足比莊智淵小20歲，兩名不同時代的台灣桌壇指標球星今天在模擬東京奧運對抗賽隔網較勁，林昀儒和鄭怡靜組成的黃金混雙經5局激戰，才以3：2力退2013年摘下世錦賽男雙冠軍的莊智淵／陳建安。

昨天曾放話要「打爆對手」，莊智淵頒獎下台後第一句就自嘲說：「說要打爆人家，結果被打爆。」但他認為比賽中有嘗試些想打的球，「有些可以，有些要檢討，這場比賽還不錯，可以去檢視。」

中華桌球隊已經取得東京奧運男、女各3張的「滿額」門票，明年7月將出征東京，將成奧運五朝元老的莊智淵分享，心態就和首屆心情相同，「第一次是比較緊張，第三次就好很多了，這次和第一次可能會更沉穩些。」

陳建安是上屆里約奧運成員，東奧只有林昀儒是奧運「初體驗」，不過莊智淵認為現在年輕人比以往更成熟，林昀儒賽場表現也挺沉穩，「某方面也和他（林昀儒）學習，互相交流。」

東奧桌球首度設混雙項目，林昀儒和鄭怡靜成奪牌期待，莊智淵今天和「黃金混雙」對陣完也給高度評價，尤其林昀儒的接發球特點若能發揮就有一定優勢，「昀儒發動快，讓怡靜可以打些控制的球，這組混雙真的很有機會。」

聽聞學長肯定，林昀儒露出一貫靦腆笑容，「有很多要和學長學習，各分面都是，他說我沉穩也是對我的肯定，會再加油！」

林昀儒 莊智淵 桌球

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