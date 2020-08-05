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東奧模擬賽／桌球世紀對決 第一混雙拍下冠軍男雙
2013年桌球世錦賽男雙冠軍莊智淵／陳建安，和拿到東京奧運混雙門票的「一姊」鄭怡靜／「新一哥」林昀儒，今天在模擬東京奧運對抗賽壓軸戰上演「世紀對決」，話題組合連拳擊好手林郁婷都來觀賞，兩組人馬也纏戰到決勝局才分出高下，由混雙組合激戰中出線。
陳建安和莊智淵上度合體出賽已是今年2月，鄭怡靜和林昀儒模擬賽前則是到宜蘭2周特訓，身為場上唯一女將的鄭怡靜說：「其實沒有特別針對這組做功課，是看這兩周針對配合上的訓練，小林出了什麼球，我要怎麼配合，畢竟奧運會上也不會遇到他們。」
昨天鄭怡靜／林昀儒組合已經和兩組男雙交手，先前宜蘭訓練也是和兩名男將對練，不過今天對手強度更高，鄭怡靜笑說：「學長給了我們一些問題，今天真的默契上感覺更好。」
鄭怡靜女單目前排名第8，東奧在團體賽、個人賽和混雙都有搶牌目標的她認為，平常和男生對練，對實力有明顯提升，就像今天也能打出些好球，「不會那麼害怕男生的球。」
林昀儒是場上4人年紀最小的選手，他笑說：「原本以為3局就會被解決。」國際賽受疫情影響停擺半年，這場比賽除了轉播、媒體，關注度和場上強度也讓他有正式比賽的感覺，「很久沒這種感覺了，會緊張，比賽中再去調適。」
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