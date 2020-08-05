快訊

各國境外舊生全面解禁來台 陸生占最大宗

八里河面漂頭顱…北市慘死水利技工屍首？法醫採檢比對中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／西班牙永遠的門神 39歲卡西亞斯掛靴退役

台灣醒報 / 台北報導
同時受到國家隊、俱樂部球迷喜愛的西班牙傳奇門神卡西拉斯39歲退役。 美聯社
同時受到國家隊、俱樂部球迷喜愛的西班牙傳奇門神卡西拉斯39歲退役。 美聯社

西班牙、皇馬傳奇門神卡西亞斯退役！

08年開始統治足壇的西班牙無敵艦隊擁有大量球迷支持，而4日晚間，這艘無敵艦隊當代最仰賴的門將卡西亞斯宣布，以39歲高齡正式掛靴。卡西亞斯生涯堪稱榮譽大滿貫，俱樂部層面，他替皇家馬德里拿到3次歐冠、5個西甲冠軍，而在國家隊的表現更被推崇，他於10年撲出荷蘭隊的單刀必進球，率領西國於世界盃首度奪冠。

「聖卡西」39歲退役

根據《衛報》報導，西班牙傳奇門神、重要的隊長「聖卡西」卡西亞斯4日於社群網站發長文，宣布自己將以39歲高齡退役，從去年5月，卡西亞斯就因為心肌梗塞出狀況，當時就被認為很難再延續足球生涯，如今他決定正式退役。

深獲球迷、球團喜愛的卡西，一傳出退役即收到許多球星的祝福，例如國家隊戰友拉莫斯、皇馬時期的C羅、甚至到競爭對手尤文圖斯的門神布馮都發文致敬。老東家皇馬更感性推文，稱他是皇馬隊史118年來最重要的門神，主席佩雷斯也向他喊話，歡迎卡西亞斯隨時都能「回家」，佩雷斯的發言被認為是要找卡西重返皇馬共事，很可能讓他擔任體育顧問。

甫退役就有工作找上門，但卡西亞斯絕對值得這樣的尊重，他幾乎把球員能拿的榮譽全拿光。根據《BBC體育》報導，卡西亞斯從9歲就加入皇馬青訓，在16年的一線隊生涯中，共出賽725場，替球隊拿下3次歐冠、5個西甲冠軍，自己也5度獲選歐足年度最佳陣容，可惜在卡西亞斯巔峰時期遇上同樣強悍的巴塞，否則必能替皇馬拿下三冠王（同年西甲冠軍、國王盃、歐冠）。

率無敵艦隊宰制足壇

卡西亞斯從青年隊時期就是西班牙不動國門，從1995年首度幫國家在U15歐錦賽奪冠，08年開始更聯手西國當時無數球星，組建當代最強悍的無敵艦隊，5年內包辦3座頂級榮譽（2度歐國盃冠軍、1次世界盃冠軍）。

卡西亞斯曾回顧自己的生涯，也說過印象最深刻的一次，就是10年南非世足的決賽，他撲掉荷蘭王牌邊鋒「小飛俠」羅本的單刀必進球，最終以隊長身份率領無敵艦隊在延長賽勝出，拿下國家隊在世界盃的首冠，自己當時也榮獲世界盃金手套獎（守門員的頂級榮譽）。

【更多精采內容，詳見

皇馬 西甲 皇家馬德里

相關新聞

東奧模擬賽／射箭個人決賽 湯智鈞連8箭飆10分

台灣男子射箭奧運培訓隊國手湯智鈞今天在模擬東奧對抗賽男子個人對抗賽決賽，前8支箭都飆出滿分10分，直到最後一箭才射出9分...

東奧模擬賽／彭家楙觸底反彈 射箭女子對抗賽摘金

歷經年初奧運國手選拔賽的失利，射箭奧運培訓隊女將彭家楙沒因此失志，今天她在模擬東京奧運對抗賽射箭女子個人對抗賽，以6比2...

美網／納達爾宣布退賽 費納生涯首度共同缺席大滿貫

將在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，在今天卻傳出震撼彈，將挑戰男單衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Na...

足球／西班牙永遠的門神 39歲卡西亞斯掛靴退役

西班牙、皇馬傳奇門神卡西亞斯退役！ 08年開始統治足壇的西班牙無敵艦隊擁有大量球迷支持，而4日晚間，這艘無敵艦隊當代最仰賴的門將卡西亞斯宣布，以39歲高齡正式掛靴。卡西亞斯生涯堪稱榮譽大滿貫，俱樂部

他腰椎弓斷裂靠醫師與意志力治癒 全中運奪3金還破紀錄

桃園市東興國中短跑好手陳政安今年3月因為運動受傷，聯新國際醫院診斷出腰椎弓斷裂，他以為運動生涯就此中斷，也不能參加7月全...

單車一起🚴‍♀️🚴上武嶺 2日遊+㊙️求婚

當我還沒真的懂怎麼騎車的時候.... 聽過佳龍說「武嶺是腳踏車才上的去的地方」 我就覺得真的假的好酷喔⋯⋯有機會我也要 「腳踏車上武嶺」就成為我的「夢想」之一 我的「夢想」很多....但都只是

現場不賣酒客隊球迷禁入場 德甲有望開放觀賽

德國職業足球新球季9月中旬開踢，屆時有望開放觀眾觀賽，不過為了防疫球場將不賣酒，客隊球迷也不能入場，觀眾最多只有原來滿場的1/3。

東奧模擬賽／減9公斤 湯智鈞：湯包變鍋貼

原本有些「嬰兒肥」的圓臉變尖，中華射箭隊外號「湯包」的湯智鈞，兩個月減重九公斤，身形縮水後影響體力，透過重訓慢慢補回肌肉...

東奧模擬賽／對決鄭怡靜、林昀儒 莊智淵放話要打爆

桌球「一姐」鄭怡靜加上「新一哥」林昀儒的混雙搭檔，去年世界桌球年終總決賽殺進四強並帶回東京奧運資格，到東京爭獎牌的計畫雖...

東奧模擬賽／射箭國手再選拔 成「不能說的秘密」

東京奧運受新冠肺炎影響延後一年，年初選出的東京奧運射箭國手也出現變化，選拔賽的第3、4名將重新評估，其中排在3、4名的女...

東奧模擬賽／國家隊合體 調棒次增難度

去年射箭世錦賽帶回東京奧運3張「滿額」門票後，東奧國手魏均珩、鄧宇成和湯智鈞就因國際賽紛紛取消再沒「合體」，模擬東京奧運...

拳擊／林郁婷進化 不怕被情蒐

今年2月帶回東京奧運女子57公斤級門票，拳擊女將林郁婷今天在2020年亞錦賽選拔賽再展現主宰力，比賽進行到第二回合就以技...

熱門新聞

NBA／不可思議絕殺氣走快艇 布克低調慶祝引熱議

中職／悍將二壘缺長遠規畫 黃忠義之後竟無能人

NBA／伊古達拉生涯里程碑 史上僅7人達標

NBA／唐西奇寫超級大三元 創史上最年輕紀錄

NBA／安東尼三分彈定勝負 拓荒者賞火箭復賽首敗

MLB／道奇新人超狂位移速球 馬恰多望球興嘆引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。