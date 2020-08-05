足球／西班牙永遠的門神 39歲卡西亞斯掛靴退役

西班牙、皇馬傳奇門神卡西亞斯退役！

08年開始統治足壇的西班牙無敵艦隊擁有大量球迷支持，而4日晚間，這艘無敵艦隊當代最仰賴的門將卡西亞斯宣布，以39歲高齡正式掛靴。卡西亞斯生涯堪稱榮譽大滿貫，俱樂部層面，他替皇家馬德里拿到3次歐冠、5個西甲冠軍，而在國家隊的表現更被推崇，他於10年撲出荷蘭隊的單刀必進球，率領西國於世界盃首度奪冠。

「聖卡西」39歲退役

根據《衛報》報導，西班牙傳奇門神、重要的隊長「聖卡西」卡西亞斯4日於社群網站發長文，宣布自己將以39歲高齡退役，從去年5月，卡西亞斯就因為心肌梗塞出狀況，當時就被認為很難再延續足球生涯，如今他決定正式退役。

深獲球迷、球團喜愛的卡西，一傳出退役即收到許多球星的祝福，例如國家隊戰友拉莫斯、皇馬時期的C羅、甚至到競爭對手尤文圖斯的門神布馮都發文致敬。老東家皇馬更感性推文，稱他是皇馬隊史118年來最重要的門神，主席佩雷斯也向他喊話，歡迎卡西亞斯隨時都能「回家」，佩雷斯的發言被認為是要找卡西重返皇馬共事，很可能讓他擔任體育顧問。

甫退役就有工作找上門，但卡西亞斯絕對值得這樣的尊重，他幾乎把球員能拿的榮譽全拿光。根據《BBC體育》報導，卡西亞斯從9歲就加入皇馬青訓，在16年的一線隊生涯中，共出賽725場，替球隊拿下3次歐冠、5個西甲冠軍，自己也5度獲選歐足年度最佳陣容，可惜在卡西亞斯巔峰時期遇上同樣強悍的巴塞，否則必能替皇馬拿下三冠王（同年西甲冠軍、國王盃、歐冠）。

率無敵艦隊宰制足壇

卡西亞斯從青年隊時期就是西班牙不動國門，從1995年首度幫國家在U15歐錦賽奪冠，08年開始更聯手西國當時無數球星，組建當代最強悍的無敵艦隊，5年內包辦3座頂級榮譽（2度歐國盃冠軍、1次世界盃冠軍）。

卡西亞斯曾回顧自己的生涯，也說過印象最深刻的一次，就是10年南非世足的決賽，他撲掉荷蘭王牌邊鋒「小飛俠」羅本的單刀必進球，最終以隊長身份率領無敵艦隊在延長賽勝出，拿下國家隊在世界盃的首冠，自己當時也榮獲世界盃金手套獎（守門員的頂級榮譽）。

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