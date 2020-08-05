東奧模擬賽／彭家楙觸底反彈 射箭女子對抗賽摘金

歷經年初奧運國手選拔賽的失利，射箭奧運培訓隊女將彭家楙沒因此失志，今天她在模擬東京奧運對抗賽射箭女子個人對抗賽，以6比2扳倒隊友雷千瑩，拿下金牌。

「楙楙」彭家楙是去年世界射箭錦標賽女團金牌成員，由於雷千瑩在世錦賽女子個人賽摘金，依選拔辦法她可直接保送拿下一張奧運入場券。

因此今年初奧運國手選拔賽最後一戰，選出最後2名正選隊員，以及1名預備隊員，彭家楙在最後階段遭譚雅婷逆轉超車、名列第3，從正選變備取。

歷經年初的不痛快，彭家楙沒時間陷在悲傷情緒中，她稍作休息後重新出發，也逐步找回自己節奏，「不要因為選拔賽的不好，就一直陷在不好的想法。」

彭家楙很快振作起來，她先在3月青年盃射箭賽女子個人對抗賽殺進決賽，但最後不敵雷千瑩銀恨。

接下來5月企業射箭聯賽開射後，彭家楙一路走揚，出賽5場個人賽全勝，加上這次模擬東京奧運對抗賽封后，5月至今個人賽沒輸過。

而受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，東京奧運將延後一年舉行，彭家楙反意外成為受惠者。

中華射箭代表隊教練團為確保選手內部良性競爭，明年3月底前將有可能針對名單進行調整，意味彭家楙的奧運之路，有機會敗部復活。

對此彭家楙坦言，她能做的，就是先把自己準備好，對於未來的事，她無法掌握，也不會去多想，只要努力不讓自己留下遺憾就好。