東奧模擬賽／射箭個人決賽 湯智鈞連8箭飆10分

台灣男子射箭奧運培訓隊國手湯智鈞今天在模擬東奧對抗賽男子個人對抗賽決賽，前8支箭都飆出滿分10分，直到最後一箭才射出9分，最終以6比0橫掃隊友鄧宇成奪金。

近來瘦身有成的「湯包」湯智鈞，在這次模擬東京奧運對抗賽展現絕佳狀態，射箭首日個人排名賽他頂著大雨，70公尺雙局繳出692分，超越隊友魏均珩保有的690分全國紀錄，但因模擬賽並非正式比賽，因此成績無法認證。

今天個人對抗賽決賽，湯智鈞再展「神射」本領，連8箭都繳出滿分，他承認，最後一箭發射前有意識到，自己有機會寫下第一次在對抗賽全滿靶的紀錄。

可惜「湯包」專注力短暫飄掉，動作沒有做確實，「我想到要把動作抓回來，但已經來不及。」箭放出去後命中9分，全場爆出嘆息聲，他笑說，第一次知道原來射9分，也會被觀眾「啊」。

對手鄧宇成輸得心服口服，他說：「湯包就是這麼厲害。」隊友射得好，鄧宇成非但不吃味，「我替他感到高興，另一方面也很慶幸我們的奧運陣容這麼堅強。」

湯智鈞表示，他沒料到這次模擬賽自己狀況這麼好，賽前僅告訴自己，開心射箭，他笑說：「整體來說，除前兩天淋雨之外，其他都很開心。」隨後也承認，如果對抗賽決賽能飆出滿分90分，「我會更開心。」