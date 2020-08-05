美網／納達爾宣布退賽 費納生涯首度共同缺席大滿貫

將在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，在今天卻傳出震撼彈，將挑戰男單衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）透過個人社群網站宣布，在全球疫情仍未獲得控制的情況下，自己將不會考慮前往紐約參賽。

納達爾去年在美網拿下個人生涯第19座大滿貫，也是截至目前為止個人的最後一座，在今年新冠肺炎疫情爆發導致國際網球賽事全面停擺後，儘管美網仍是異動最小的賽事，但納達爾也在今天透過個人社群網站宣布，將不會前往紐約挑戰衛冕。

「這從來不會是我需要去做的一個決定，不過這一次我將順從我內心的想法，我將不會出門旅行。」納達爾在個人推特上宣布將不參與今年美網賽事，「我對於美國網協、美網主辦單位和ATP仍是充滿敬意，他們努力讓賽事回歸、讓球員有球可打，也希望讓球迷能夠透過電視觀賽。」

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

納達爾指出，由於全球的狀況目前仍舊相當複雜，加上新冠肺炎疫情確診案例仍不斷在增加，仍處在一個無法控制的狀態，才會讓他做出這樣的決定。

納達爾與現任世界球后澳洲名將芭蒂（Ashleigh Barty）、澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）的缺陣，加上因為右膝蓋手術也不會參賽的費德勒（Roger Federer），讓今年美網可能成為史上星光最黯淡的一屆，而這也將是納達爾在2003年首度站上四大滿貫賽舞台後，首次大滿貫賽事「費納」兩人皆缺席。