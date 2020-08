美網／納達爾宣布退賽 費納生涯首度共同缺席大滿貫

將在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽,在今天卻傳出震撼彈,將挑戰男單衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)透過個人社群網站宣布,在全球疫情仍未獲得控制的情況下,自己將不會考慮前往紐約參賽。

納達爾去年在美網拿下個人生涯第19座大滿貫,也是截至目前為止個人的最後一座,在今年新冠肺炎疫情爆發導致國際網球賽事全面停擺後,儘管美網仍是異動最小的賽事,但納達爾也在今天透過個人社群網站宣布,將不會前往紐約挑戰衛冕。

「這從來不會是我需要去做的一個決定,不過這一次我將順從我內心的想法,我將不會出門旅行。」納達爾在個人推特上宣布將不參與今年美網賽事,「我對於美國網協、美網主辦單位和ATP仍是充滿敬意,他們努力讓賽事回歸、讓球員有球可打,也希望讓球迷能夠透過電視觀賽。」

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.