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美網／納達爾宣布退賽 費納生涯首度共同缺席大滿貫

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「西班牙蠻牛」納達爾宣布退出本屆美網，放棄衛冕機會。 美聯社
「西班牙蠻牛」納達爾宣布退出本屆美網，放棄衛冕機會。 美聯社

將在美國時間8月31日開打的美國網球公開賽，在今天卻傳出震撼彈，將挑戰男單衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）透過個人社群網站宣布，在全球疫情仍未獲得控制的情況下，自己將不會考慮前往紐約參賽。

納達爾去年在美網拿下個人生涯第19座大滿貫，也是截至目前為止個人的最後一座，在今年新冠肺炎疫情爆發導致國際網球賽事全面停擺後，儘管美網仍是異動最小的賽事，但納達爾也在今天透過個人社群網站宣布，將不會前往紐約挑戰衛冕。

「這從來不會是我需要去做的一個決定，不過這一次我將順從我內心的想法，我將不會出門旅行。」納達爾在個人推特上宣布將不參與今年美網賽事，「我對於美國網協、美網主辦單位和ATP仍是充滿敬意，他們努力讓賽事回歸、讓球員有球可打，也希望讓球迷能夠透過電視觀賽。」

納達爾指出，由於全球的狀況目前仍舊相當複雜，加上新冠肺炎疫情確診案例仍不斷在增加，仍處在一個無法控制的狀態，才會讓他做出這樣的決定。

納達爾與現任世界球后澳洲名將芭蒂（Ashleigh Barty）、澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）的缺陣，加上因為右膝蓋手術也不會參賽的費德勒（Roger Federer），讓今年美網可能成為史上星光最黯淡的一屆，而這也將是納達爾在2003年首度站上四大滿貫賽舞台後，首次大滿貫賽事「費納」兩人皆缺席。

納達爾 美網 Roger Federer

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