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現場不賣酒客隊球迷禁入場 德甲有望開放觀賽

中央社 / 柏林4日專電
德國足球甲組聯賽已在5月中旬開踢，成為歐洲最早恢復的職業足球聯賽。 路透
德國足球甲組聯賽已在5月中旬開踢，成為歐洲最早恢復的職業足球聯賽。 路透

德國職業足球新球季9月中旬開踢，屆時有望開放觀眾觀賽，不過為了防疫球場將不賣酒，客隊球迷也不能入場，觀眾最多只有原來滿場的1/3。

德國足球聯盟（DFL）36個球團今天開會後宣布，將在新球季開放觀眾進場，不過由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，現場將實施不開放站位、不賣酒、禁止客隊球迷入場、實名售票等多項配套措施。

德國足球聯盟指出，主客隊球迷的加油聲是足球文化重要的一部分，但為減少球迷的交通，降低感染風險，只好禁止客隊球迷入場。站位一般來說人擠人，社交距離規定很難維持，因此也不開放。球場不賣酒是因為酒精會讓人失控，忘記社交距離的規定。

德國足球甲組聯賽（Bundesliga）因疫情停賽2個月後，已在5月中旬開踢，成為歐洲最早恢復的職業足球聯賽，不過現場完全沒有觀眾，因此又有「幽靈比賽」之稱。

球團計畫在新球季重新開放觀眾觀賽，目前就等負責把關的各地方政府同意。

德國足球聯盟執行長塞費德（Christian Seifert）表示，健康第一，滿場不是優先選項，職業足球只能一步步恢復正常，他呼籲球迷要有耐性。

按照規劃，可容納7萬5000名觀眾的拜仁慕尼黑（Bayern München）主場，入場人數將少於2萬5000人，僅剩原來的1/3。

全國最大的多特蒙德（Borussia Dortmund）主場球場，平時最多可容納8萬人，新球季開踢後最多只有1萬5000人能進場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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