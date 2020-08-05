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華南王子裝GPS跟拍新光公主 更一審判拘役15日定讞

單車一起🚴‍♀️🚴上武嶺 2日遊+㊙️求婚

運動筆記 / Tina Tsai

當我還沒真的懂怎麼騎車的時候....

聽過佳龍說「武嶺是腳踏車才上的去的地方」

我就覺得真的假的好酷喔⋯⋯有機會我也要

「腳踏車上武嶺」就成為我的「夢想」之一

我的「夢想」很多....但都只是「想太多」

買了新的公路車也是放了快一年沒有騎...

因為我發現騎車爬山好痛苦😖

可是不知道為什麼慢慢的發現好像越騎越有興趣

因為騎車可以去更多地方 下滑可以感覺到「爽」

這次慶祝50個月想說「50-武嶺-目標圓夢」

光是路線就討論很久 因為時間 天氣

佳龍本來預計騎一天 清境上武嶺就好

但我覺得地理中心碑才是開始 

所以分成2天慢慢騎慢慢玩

第一天一早5點吃了早餐開車到地理中心碑

8點開始出發...我真的控制不住緊張的心情

心跳好快 手腳放不開 只是平路就騎不下去

一直騎了快一個小時才慢慢放鬆下來

人止關-遇到可愛的母女 佳龍說他來過沒停過

邊騎車邊玩 我們終於到清境了 

我在小瑞士那邊就感動到「哭」

之後下滑回地理中心碑開車再上清境民宿 吃飽飽後

佳龍開車上武嶺把車子放那邊 再騎🚴腳踏車回民宿

（因為考量怕我下滑冷 我們又只有2個人去 佳龍真的很辛苦💦）

等佳龍下滑我們又開始啟動「吃到飽模式」

買到吃不完😄

回到飯店 媽呀！全身酸痛 我不是騎車不舒服

是一路上緊張過度 天呀⋯⋯明天還要上武嶺怎麼辦⋯⋯

隔天雖然睡不好 身體居然一點酸痛都沒有

一樣飯店早餐吃飽 8點出發上「武嶺」

不知道是早餐吃太多 心情也沒有第一天緊張嗎

到全台最高門市7-11 之前我居然都沒有說要休息

雖然4-5公里 但是全部都是陡坡一直上

但在7-11我就休到忘我 騎40分鐘休30分鐘

梅峰-翠峰-鳶峰-昆陽

其實感覺好像沒有這麼陡了

但體力真的不夠

直到遇到同路人 

我發現我其實追的過人⋯⋯但我就是ㄧ休息

別人又上來 這樣一直來來回回

佳龍就說沒有人騎車「休息這麼豪華的」

到了昆陽又玩起來 佳龍騎車的速度還嚇到人

剩下2公里了...（我又哭了）

聽著五月天的倔強....告訴自己 前面都撐過來

這2公里說什麼都要用騎的

「看得到 騎不到的距離⋯⋯」

剩下一點點的時候 前面車子居然塞住了

我腳ㄧ放下 不行我抽筋了 ....

第一次騎車抽筋 我真的不知道怎麼辦⋯⋯

發現車子開始動 就覺得不管了

衝...那瞬間忘了抽筋 感覺充滿力量 飆車😂

「武嶺我到了」.....真的車ㄧ停我忍不住淚水

夢想目標....過程真的是「像極了愛情」

突然覺得自己好偉大好崇拜自己更愛自己

佳龍這時候突然拿出一束花🌹求婚....

謝謝你對我這麼好 這4年多真的遇到很多

從一開始「8歲的距離⋯⋯真的沒想到會在一起這麼久」

我們都打破自己的紀錄😂

這次也非常感謝「益安」幫忙

真的覺得他人超級好👍⋯⋯

佳芋戶曉⋯⋯50（✋✊=🤝）

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