單車一起🚴♀️🚴上武嶺 2日遊+㊙️求婚
當我還沒真的懂怎麼騎車的時候....
聽過佳龍說「武嶺是腳踏車才上的去的地方」
我就覺得真的假的好酷喔⋯⋯有機會我也要
「腳踏車上武嶺」就成為我的「夢想」之一
我的「夢想」很多....但都只是「想太多」
買了新的公路車也是放了快一年沒有騎...
因為我發現騎車爬山好痛苦😖
可是不知道為什麼慢慢的發現好像越騎越有興趣
因為騎車可以去更多地方 下滑可以感覺到「爽」
這次慶祝50個月想說「50-武嶺-目標圓夢」
光是路線就討論很久 因為時間 天氣
佳龍本來預計騎一天 清境上武嶺就好
但我覺得地理中心碑才是開始
所以分成2天慢慢騎慢慢玩
第一天一早5點吃了早餐開車到地理中心碑
8點開始出發...我真的控制不住緊張的心情
心跳好快 手腳放不開 只是平路就騎不下去
一直騎了快一個小時才慢慢放鬆下來
人止關-遇到可愛的母女 佳龍說他來過沒停過
邊騎車邊玩 我們終於到清境了
我在小瑞士那邊就感動到「哭」
之後下滑回地理中心碑開車再上清境民宿 吃飽飽後
佳龍開車上武嶺把車子放那邊 再騎🚴腳踏車回民宿
（因為考量怕我下滑冷 我們又只有2個人去 佳龍真的很辛苦💦）
等佳龍下滑我們又開始啟動「吃到飽模式」
買到吃不完😄
回到飯店 媽呀！全身酸痛 我不是騎車不舒服
是一路上緊張過度 天呀⋯⋯明天還要上武嶺怎麼辦⋯⋯
隔天雖然睡不好 身體居然一點酸痛都沒有
一樣飯店早餐吃飽 8點出發上「武嶺」
不知道是早餐吃太多 心情也沒有第一天緊張嗎
到全台最高門市7-11 之前我居然都沒有說要休息
雖然4-5公里 但是全部都是陡坡一直上
但在7-11我就休到忘我 騎40分鐘休30分鐘
梅峰-翠峰-鳶峰-昆陽
其實感覺好像沒有這麼陡了
但體力真的不夠
直到遇到同路人
我發現我其實追的過人⋯⋯但我就是ㄧ休息
別人又上來 這樣一直來來回回
佳龍就說沒有人騎車「休息這麼豪華的」
到了昆陽又玩起來 佳龍騎車的速度還嚇到人
剩下2公里了...（我又哭了）
聽著五月天的倔強....告訴自己 前面都撐過來
這2公里說什麼都要用騎的
「看得到 騎不到的距離⋯⋯」
剩下一點點的時候 前面車子居然塞住了
我腳ㄧ放下 不行我抽筋了 ....
第一次騎車抽筋 我真的不知道怎麼辦⋯⋯
發現車子開始動 就覺得不管了
衝...那瞬間忘了抽筋 感覺充滿力量 飆車😂
「武嶺我到了」.....真的車ㄧ停我忍不住淚水
夢想目標....過程真的是「像極了愛情」
突然覺得自己好偉大好崇拜自己更愛自己
佳龍這時候突然拿出一束花🌹求婚....
謝謝你對我這麼好 這4年多真的遇到很多
從一開始「8歲的距離⋯⋯真的沒想到會在一起這麼久」
我們都打破自己的紀錄😂
這次也非常感謝「益安」幫忙
真的覺得他人超級好👍⋯⋯
佳芋戶曉⋯⋯50（✋✊=🤝）
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