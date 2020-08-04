東奧模擬賽／減9公斤 湯智鈞：湯包變鍋貼

原本有些「嬰兒肥」的圓臉變尖，中華射箭隊外號「湯包」的湯智鈞，兩個月減重九公斤，身形縮水後影響體力，透過重訓慢慢補回肌肉，他說：「現在是乾掉的湯包，變鍋貼了。」

雅加達亞運摘下男團金牌的「湯包」未滿廿歲，但從青少年賽事到成人賽表現出色，去年世錦賽和魏均珩、鄧宇成射回滿額東奧門票，年初東奧國手選拔賽順利出線，模擬東京奧運對抗賽的排名賽射出七十二枝箭六九二分破全國紀錄成績，但模擬賽未列入正式紀錄，全國紀錄仍是魏均珩保持的六九○分。

中華射箭隊教練劉展明提到，湯智鈞近幾個月不斷調整基本動作，近年也穩定成長，「以湯包狀況，慢慢等，破紀錄有機會」；年僅十九歲的湯智鈞對排名賽紀錄也不在意，重點放在攸關名次的對抗賽。

射箭場上的成熟度超越同儕，湯智鈞私下個性仍像「小朋友」，有感自己「胖胖的」，決定減重，和最愛的零食說不，沒想到兩個月就掉九公斤，但體力也受影響，曾帶過他的世錦賽金牌「雷母」雷千瑩說：「罵他不要亂瘦，之前要他回國訓中心問營養師都沒有，現在才有請教了。」

湯智鈞不好意思說，目標本是增肌減脂，不料一下「縮水」太多，透過重訓補足，現在練習已經不太覺得累，但離理想身體狀況還有努力空間。