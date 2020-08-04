聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧模擬賽／減9公斤 湯智鈞：湯包變鍋貼

聯合報 / 記者曾思儒／高雄報導
減重九公斤的湯智鈞放箭。圖／國訓中心提供
減重九公斤的湯智鈞放箭。圖／國訓中心提供

原本有些「嬰兒肥」的圓臉變尖，中華射箭隊外號「湯包」的湯智鈞，兩個月減重九公斤，身形縮水後影響體力，透過重訓慢慢補回肌肉，他說：「現在是乾掉的湯包，變鍋貼了。」

雅加達亞運摘下男團金牌的「湯包」未滿廿歲，但從青少年賽事到成人賽表現出色，去年世錦賽和魏均珩、鄧宇成射回滿額東奧門票，年初東奧國手選拔賽順利出線，模擬東京奧運對抗賽的排名賽射出七十二枝箭六九二分破全國紀錄成績，但模擬賽未列入正式紀錄，全國紀錄仍是魏均珩保持的六九○分。

中華射箭隊教練劉展明提到，湯智鈞近幾個月不斷調整基本動作，近年也穩定成長，「以湯包狀況，慢慢等，破紀錄有機會」；年僅十九歲的湯智鈞對排名賽紀錄也不在意，重點放在攸關名次的對抗賽。

射箭場上的成熟度超越同儕，湯智鈞私下個性仍像「小朋友」，有感自己「胖胖的」，決定減重，和最愛的零食說不，沒想到兩個月就掉九公斤，但體力也受影響，曾帶過他的世錦賽金牌「雷母」雷千瑩說：「罵他不要亂瘦，之前要他回國訓中心問營養師都沒有，現在才有請教了。」

湯智鈞不好意思說，目標本是增肌減脂，不料一下「縮水」太多，透過重訓補足，現在練習已經不太覺得累，但離理想身體狀況還有努力空間。

東京奧運 減重 零食

延伸閱讀

東奧模擬賽／空手道小清新 吼出3連勝奪冠

東奧模擬賽／射箭國手再選拔 成「不能說的秘密」

東奧模擬賽／唐嘉鴻貓跳再升級 想再減重

射箭／奧運國手對決創新猷 鄧宇成二度加射扳倒魏均珩

相關新聞

東奧模擬賽／減9公斤 湯智鈞：湯包變鍋貼

原本有些「嬰兒肥」的圓臉變尖，中華射箭隊外號「湯包」的湯智鈞，兩個月減重九公斤，身形縮水後影響體力，透過重訓慢慢補回肌肉...

東奧模擬賽／對決鄭怡靜、林昀儒 莊智淵放話要打爆

桌球「一姐」鄭怡靜加上「新一哥」林昀儒的混雙搭檔，去年世界桌球年終總決賽殺進四強並帶回東京奧運資格，到東京爭獎牌的計畫雖...

東奧模擬賽／射箭國手再選拔 成「不能說的秘密」

東京奧運受新冠肺炎影響延後一年，年初選出的東京奧運射箭國手也出現變化，選拔賽的第3、4名將重新評估，其中排在3、4名的女...

東奧模擬賽／國家隊合體 調棒次增難度

去年射箭世錦賽帶回東京奧運3張「滿額」門票後，東奧國手魏均珩、鄧宇成和湯智鈞就因國際賽紛紛取消再沒「合體」，模擬東京奧運...

拳擊／林郁婷進化 不怕被情蒐

今年2月帶回東京奧運女子57公斤級門票，拳擊女將林郁婷今天在2020年亞錦賽選拔賽再展現主宰力，比賽進行到第二回合就以技...

羽球／第五屆牧德盃8日開打 羽協盼整合台灣企業聯賽

邁入第五屆的牧德盃企業羽球排名賽將在8日於新莊體育館開打，今年共計有60間企業、116隊報名參賽，而今年賽事也首度獲得中...

LPGA／女子高球賽季重啟 姜孝林奪冠拚后座

女子高爾夫球賽（LPGA）重新回歸體壇！因疫情影響而暫停半年的LPGA終於復賽，故率先在俄亥俄州舉行啟動賽，象徵著女子高球賽季回歸，3日打完確定由27歲的韓裔美籍好手姜孝林封后，以些微之差、拿到她生涯

F1／最後一圈爆胎 漢密爾頓英國站驚險奪冠

英國梅賽德斯車隊車手漢密爾頓（Lewis Hamilton）2日雖在最後一圈發生爆胎，但仍驚險奪得一級方程式（F1）英國大獎賽冠軍。更早遭遇同樣事故的另一位同隊車手博塔斯（Valtteri Bottas）就沒那麼幸運，排名最終掉到第11位。

PGA／湯瑪斯重返球王 盼坐久一點

職業高爾夫球手湯瑪斯（Justin Thomas）希望自己世界排名第一的時間能更長一點。

東奧模擬賽／奧運不是延10年 莊智淵40歲繼續拚

第5度的奧運行受新冠肺炎攪局延後一年，不改變我國桌球名將莊智淵拚戰態度，今天模擬東京奧運對抗賽登場的他強調，上場就是盡力...

東奧模擬賽／宜蘭特訓2星期 最強混雙默契加溫

去年底在世界桌球巡迴賽年終總決賽帶回東京奧運桌球混雙門票，我國桌球「一姊」鄭怡靜／林昀儒超過半年沒合體，模擬東京奧運對抗...

網球／國際網壇復賽限制多 墨瑞獲辛辛那提網賽外卡

國際職業網壇復賽後的首場比賽WTA巴勒摩公開賽在昨天展開會內賽賽程，不過為了因應新冠肺炎疫情，這次賽事不僅限制球員間不可...

熱門新聞

日職／差點出牆 王柏融二軍3打數狂敲3安打

NBA／隨口虧老大哥灌籃太平常 AD遭詹皇霸氣回應

NBA／戴維斯狂轟42分退爵士 湖人提前鎖定西區龍頭

詭異的大聯盟開季 球員頻退賽還能撐多久？

日職／秋山一走山賊全變乖 西武火力大減難連霸

馬刺主將缺陣卻2連勝 波總還有什麼魔法？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。