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東奧模擬賽／射箭國手再選拔 成「不能說的秘密」

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
林佳恩（左一）、雷千瑩（左二）、譚雅婷（左三）和彭家楙是射箭奧運培訓隊成員。圖／國訓中心提供
林佳恩（左一）、雷千瑩（左二）、譚雅婷（左三）和彭家楙是射箭奧運培訓隊成員。圖／國訓中心提供

東京奧運受新冠肺炎影響延後一年，年初選出的東京奧運射箭國手也出現變化，選拔賽的第3、4名將重新評估，其中排在3、4名的女將譚雅婷和彭家楙還是同寢室室友，重新選拔成為寢室中「不能說的秘密」。

中華射箭隊去年世錦賽帶回男、女各3張東京奧運滿額門票，經過3場國內選拔選出東奧國手，其中世錦賽摘金的「雷母」雷千瑩直接保障東奧資格，林佳恩、譚雅婷和彭家楙分居2到4位，男子部分世錦賽原班底湯智鈞、魏均珩和鄧宇成出線，但鄧宇成的資格也因東奧延期出現變數。

因應東奧改期，東奧國手人選調整成選拔賽前兩名為保證名額，第3、4名再評估，男子隊教練劉展明說：「主要讓選手良性競爭，時間點會到明年國際賽再評估。」他解釋，今年國際賽多取消，但有些國手是「國內一條龍」，國際賽表現未必亮眼，評估時間因此拉長到明年國際賽重啟再訂。

女子組「雷母」和林佳恩確保東奧資格，譚雅婷與彭家楙爭最後一席；湯智鈞與魏均珩是男子隊的東奧保障成員，選拔賽排名第3的鄧宇成原本要與選拔賽第4的蘇于洋競爭，但蘇于洋放棄培訓機會，由選拔賽排名第5的洪晟晧遞補。

彭家楙是去年世錦賽帶回東奧門票的成員，年初選拔賽調整不佳落到第4位，她承認當時心情十分失落，「但不想讓自己太消沉，就是繼續練，接下來的比賽心態、技術盡力做好。」

因東奧延期有機會「敗部復活」，彭家楙不想太多，甚至覺得「對學姊（譚雅婷）不太公平」，且兩人搬進新落成的宿舍後就是室友，「我們有個默契，平常都不會討論這話題。」她說。

世錦賽 譚雅婷

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