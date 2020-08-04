快訊

直播／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧模擬賽／國家隊合體 調棒次增難度

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
東京奧運培訓隊今天團體對抗賽合體。圖／國訓中心提供
東京奧運培訓隊今天團體對抗賽合體。圖／國訓中心提供

去年射箭世錦賽帶回東京奧運3張「滿額」門票後，東奧國手魏均珩、鄧宇成和湯智鈞就因國際賽紛紛取消再沒「合體」，模擬東京奧運對抗賽才再組軍，儘管今天碰外部挑戰隊輸了兩場，教練劉展明認為大雨、側風下，實戰經驗都有提升，有達到模擬賽舉辦用意。

中華射箭隊去年世錦賽取得男、女各3張東奧資格，今年初通過選拔，女將包括世錦賽奪金的「雷母」雷千瑩是保障名單，林佳恩和譚雅婷透過選拔取得東奧國手資格；去年出征世錦賽的湯智鈞、魏均珩和鄧宇成也在選拔賽出線，有機會東奧挑戰獎牌。

今年國際賽受疫情影響停擺，國內雖有企業射箭聯賽，東奧國手多是對手而非隊友，模擬東奧對抗賽重新組軍，男隊教練劉展明故意安排不同棒次，他說：「平常出去都一樣，都是湯智鈞第一棒，鄧宇成第二棒，第三棒魏均珩，今天用不同棒次去輪，讓他們有不同站位，增加難度。」

他解釋說，如此安排是提升選手專注度，且這兩天高雄天候不佳，早上下過大雨，國訓中心也有側風，不同天氣狀況都是選手增加經驗的養分，「現在奧培最大問題是沒對手，如果像這次，每個月或每兩個月邀請外隊一次，或許是種方式。」

大雨中出賽，魏均珩老神在在說沒影響，「全身濕啊，隔壁（游泳隊）在游泳，我們也在游泳。」天候狀況雖多，但今天首度和鄧宇成、湯智鈞合體，學弟口中的「老魏學長」很享受，遵照教練不同棒次練習做不同適應。

世錦賽 譚雅婷

延伸閱讀

東奧模擬賽／奧運不是延10年 莊智淵40歲繼續拚

東奧模擬賽／宜蘭特訓2星期 最強混雙默契加溫

東奧模擬賽／唐嘉鴻貓跳再升級 想再減重

東奧模擬賽／狀況不到顛峰 楊俊瀚失速

相關新聞

東奧模擬賽／國家隊合體 調棒次增難度

去年射箭世錦賽帶回東京奧運3張「滿額」門票後，東奧國手魏均珩、鄧宇成和湯智鈞就因國際賽紛紛取消再沒「合體」，模擬東京奧運...

東奧模擬賽／奧運不是延10年 莊智淵40歲繼續拚

第5度的奧運行受新冠肺炎攪局延後一年，不改變我國桌球名將莊智淵拚戰態度，今天模擬東京奧運對抗賽登場的他強調，上場就是盡力...

東奧模擬賽／宜蘭特訓2星期 最強混雙默契加溫

去年底在世界桌球巡迴賽年終總決賽帶回東京奧運桌球混雙門票，我國桌球「一姊」鄭怡靜／林昀儒超過半年沒合體，模擬東京奧運對抗...

拳擊／林郁婷進化 不怕被情蒐

今年2月帶回東京奧運女子57公斤級門票，拳擊女將林郁婷今天在2020年亞錦賽選拔賽再展現主宰力，比賽進行到第二回合就以技...

羽球／第五屆牧德盃8日開打 羽協盼整合台灣企業聯賽

邁入第五屆的牧德盃企業羽球排名賽將在8日於新莊體育館開打，今年共計有60間企業、116隊報名參賽，而今年賽事也首度獲得中...

LPGA／女子高球賽季重啟 姜孝林奪冠拚后座

女子高爾夫球賽（LPGA）重新回歸體壇！因疫情影響而暫停半年的LPGA終於復賽，故率先在俄亥俄州舉行啟動賽，象徵著女子高球賽季回歸，3日打完確定由27歲的韓裔美籍好手姜孝林封后，以些微之差、拿到她生涯

F1／最後一圈爆胎 漢密爾頓英國站驚險奪冠

英國梅賽德斯車隊車手漢密爾頓（Lewis Hamilton）2日雖在最後一圈發生爆胎，但仍驚險奪得一級方程式（F1）英國大獎賽冠軍。更早遭遇同樣事故的另一位同隊車手博塔斯（Valtteri Bottas）就沒那麼幸運，排名最終掉到第11位。

PGA／湯瑪斯重返球王 盼坐久一點

職業高爾夫球手湯瑪斯（Justin Thomas）希望自己世界排名第一的時間能更長一點。

網球／國際網壇復賽限制多 墨瑞獲辛辛那提網賽外卡

國際職業網壇復賽後的首場比賽WTA巴勒摩公開賽在昨天展開會內賽賽程，不過為了因應新冠肺炎疫情，這次賽事不僅限制球員間不可...

東奧模擬賽／唐嘉鴻貓跳再升級 想再減重

今年第一場比賽就是模擬東京奧運對抗賽，體操好手唐嘉鴻昨天單槓決賽「加碼」演出，正式賽程結束後在全場屏息下首度展示難度再提...

東奧模擬賽／狀況不到顛峰 楊俊瀚失速

目標東京奧運的「台灣最速男」楊俊瀚、跨欄好手陳奎儒等田徑好手，昨天紛紛在模擬東京奧運對抗賽亮相，但「最速男」失速落居兩百...

東奧模擬賽／小天戰王子 像打國際賽

受新冠肺炎影響，三月全英公開賽後就再沒世界羽球聯盟超級巡迴賽，世界羽聯上周更宣布，包括台北羽球公開賽在內，九月四場比賽都...

熱門新聞

NBA／戴維斯狂轟42分退爵士 湖人提前鎖定西區龍頭

詭異的大聯盟開季 球員頻退賽還能撐多久？

馬刺主將缺陣卻2連勝 波總還有什麼魔法？

日職／秋山一走山賊全變乖 西武火力大減難連霸

NBA／隨口虧老大哥灌籃太平常 AD遭詹皇霸氣回應

NBA／鵜鶘末節終結灰熊 威廉森：感覺又重新活起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。