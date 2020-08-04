東奧模擬賽／國家隊合體 調棒次增難度

去年射箭世錦賽帶回東京奧運3張「滿額」門票後，東奧國手魏均珩、鄧宇成和湯智鈞就因國際賽紛紛取消再沒「合體」，模擬東京奧運對抗賽才再組軍，儘管今天碰外部挑戰隊輸了兩場，教練劉展明認為大雨、側風下，實戰經驗都有提升，有達到模擬賽舉辦用意。

中華射箭隊去年世錦賽取得男、女各3張東奧資格，今年初通過選拔，女將包括世錦賽奪金的「雷母」雷千瑩是保障名單，林佳恩和譚雅婷透過選拔取得東奧國手資格；去年出征世錦賽的湯智鈞、魏均珩和鄧宇成也在選拔賽出線，有機會東奧挑戰獎牌。

今年國際賽受疫情影響停擺，國內雖有企業射箭聯賽，東奧國手多是對手而非隊友，模擬東奧對抗賽重新組軍，男隊教練劉展明故意安排不同棒次，他說：「平常出去都一樣，都是湯智鈞第一棒，鄧宇成第二棒，第三棒魏均珩，今天用不同棒次去輪，讓他們有不同站位，增加難度。」

他解釋說，如此安排是提升選手專注度，且這兩天高雄天候不佳，早上下過大雨，國訓中心也有側風，不同天氣狀況都是選手增加經驗的養分，「現在奧培最大問題是沒對手，如果像這次，每個月或每兩個月邀請外隊一次，或許是種方式。」

大雨中出賽，魏均珩老神在在說沒影響，「全身濕啊，隔壁（游泳隊）在游泳，我們也在游泳。」天候狀況雖多，但今天首度和鄧宇成、湯智鈞合體，學弟口中的「老魏學長」很享受，遵照教練不同棒次練習做不同適應。