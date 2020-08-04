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拳擊／林郁婷進化 不怕被情蒐
今年2月帶回東京奧運女子57公斤級門票，拳擊女將林郁婷今天在2020年亞錦賽選拔賽再展現主宰力，比賽進行到第二回合就以技術性擊倒獲勝，輕鬆摘下女子64公斤級資格；她透露近期持續進化，就算奧運延期一年也不怕被對手們情蒐。
拳擊本在模擬東奧對抗賽舉辦種類，但因找不到適合對抗選手取消辦理，不過在模擬東奧對抗賽期間舉行亞錦賽國手選拔，林郁婷今天跨兩量級出賽仍拿到代表權。
兩年前雅加達亞運，林郁婷帶回女子51公斤級銅牌，同年世錦賽在54公斤級摘金，隔年世錦賽改打57公斤級帶回銅牌，今天國內選拔又升到64公斤級，不過平常體重約維持60到61公斤，主戰場當然是明年東京奧運。
林郁婷透露，沒因選拔賽特別調整，「奧運延期一年，一年的周期很長，團隊也請了一位外籍體能教練，給了很多不同的課表，他不強調大重量，是增加我們關節的穩定度，把這些轉化到拳擊，像是很多步伐的移動、去找空間，這場都去嘗試做。」
亞運到就持續跳量級，身高175公分的林郁婷認為是項挑戰，但「敢上來就要敢面對強度」，且增重比控制體重簡單，她回顧兩年前亞運照片還會自己嚇一跳，「臉頰都凹的，都沒肉。」她比劃說。
東奧延期拉長準備期，她不斷嘗試新動作和新內容，就算被情蒐也不怕被「摸透透」，她笑說：「我嘗試很多新東西，已經『更新』了，不怕！」教頭曾自強補充說，愛徒提升身體質量調整得不錯，接續就會更強調專項技術。
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