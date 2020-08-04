羽球／第五屆牧德盃8日開打 羽協盼整合台灣企業聯賽

邁入第五屆的牧德盃企業羽球排名賽將在8日於新莊體育館開打，今年共計有60間企業、116隊報名參賽，而今年賽事也首度獲得中華民國羽球協會肯定，將該賽事列入國內賽事年度行事曆，中華羽協理事長張國祚也透露，目前協會正積極籌備「台灣企業聯賽」，希望將國內幾大賽事整合後，未來朝著年終企業大獎賽，甚至是亞洲企業聯賽的目標前進。

牧德科技近年來積極投入羽球運動，不僅在企業內部晉用體優生，舉辦的牧德盃更是規模愈來愈大，儘管今年受到新冠肺炎疫情影響賽事僅舉辦一天，但仍有116組企業隊伍將同場競技。

對於牧德盃已成為國內重點的企業賽事之一，中華羽協理事長張國祚在今天的記者會上也透露，協會目前正積極籌備台灣企業聯賽，初期預計於全台北中南三區開賽，賽制將分為上下半季積分賽制，最終更希望能舉辦年終企業大獎賽、亞洲企業聯賽等。

據了解，羽協原本有意在今年就整合牧德盃、清晨盃、葛瑪蘭盃、港都盃等參賽人數破千的國內賽事來打造台灣企業聯賽，不過受到疫情影響而將計畫順延，未來更希望邀請亞洲包括日、韓、香港等國的企業隊來台進行亞洲企業聯賽。

在今天的記者會上，剛結束東京奧運模擬賽的周天成、王子維、李洋／王齊麟等國家隊好手也都現身站台，其中周天成透露，接下來將會與台師大田徑隊一同前往澎湖進行移訓，也將會到其他離島關心偏鄉小球員。

至於王子維則將在八月中的第二次全國排名賽中報名男雙與混雙賽事，他透露前一次參加混雙賽事，已經是2017年的婕斯盃全明星對抗賽，當時他與世界球后戴資穎搭擋出擊，這次則將與合庫學妹劉巧芸搭擋。

談到罕見的報名雙打賽事，王子維透露應該到賽前一周才會臨時抱佛腳：「因為那段時間大家都去參加排名賽，我也沒有對手可以練球，就想說藉由男雙賽事的快節奏和混雙要求的控球技巧來找訓練一下不同的感覺，希望到時候不會拖累搭擋。」