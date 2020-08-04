PGA／湯瑪斯重返球王 盼坐久一點

職業高爾夫球手湯馬斯（Justin Thomas）希望自己世界排名第一的時間能更長一點。

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他在2日贏得聯邦快遞聖裘德邀請賽（FedEx St. Jude Invitational）後表示，「我衷心期望如此。」這是他2018年6月來首次拿下冠軍。

湯瑪斯在最後幾洞與衛冕冠軍的科普卡（Brooks Koepka）對決，在標準桿5桿的第16洞勝出。他以連續抓下兩隻小鳥而領先，而科普卡則打出柏忌。

科普卡在第17洞雖打出小鳥，但在18洞開球進水塘，最終打出雙柏忌，讓湯瑪斯以3桿之差帶走勝利。

湯瑪斯以低於標準桿66桿5桿的成績結束比賽，總計低於標準桿267桿13桿拿下冠軍，在總獎金1050萬元中獨得180萬元。這也是他第13個PGA冠軍。27歲的他是1960年以來有此成績的第三年輕球員，僅次於老虎伍茲（Tiger Woods）和尼克勞斯（Jack Nicklaus）。

上次湯瑪斯排名世界第一的時間只有4個星期。他將取代2周前在紀念賽獲勝後排名第一的拉姆（Jon Rahm），拉姆本周並列第52位。

科普卡將前往舊金山的TPC Harding Park捍衛他的PGA冠軍頭銜。他與米克森（Phil Mickelson），伯傑（Daniel Berger）和湯劉易斯（Tom Lewis）並列第二。