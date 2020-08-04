F1／最後一圈爆胎 漢密爾頓英國站驚險奪冠

英國梅賽德斯車隊車手漢密爾頓（Lewis Hamilton）2日雖在最後一圈發生爆胎，但仍驚險奪得一級方程式（F1）英國大獎賽冠軍。更早遭遇同樣事故的另一位同隊車手博塔斯（Valtteri Bottas）就沒那麼幸運，排名最終掉到第11位。

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漢密爾頓和博塔斯2日前排出發，駕駛梅賽德斯賽車在銀石賽道上一開始就有絕對領先優勢。然而，博塔斯才剛進入第50圈就遭遇左前胎爆胎，撐著跑完幾乎一整圈才進站換胎，隨後漢密爾頓在第52圈半時同樣遭遇爆胎，並且一樣是左前胎。不過，憑藉之前建立的優勢，漢密爾頓還是以1小時28分01秒283第一個衝線。紅牛車隊的維斯塔潘（Max Verstappen）以5.856秒之差得到亞軍，法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）排名第三。

博塔斯因為跌出前10，本站沒能獲得積分。

35歲的漢密爾頓賽後說，直到最後一圈之前都覺得相當順利，車胎感覺很棒，隊友博塔斯的緊咬更是督促著他。在聽到博塔斯的車爆胎時，他還觀察了一下自己的車胎，覺得挺好。「我從來沒有在最後一圈有過這樣的經歷，我的心臟簡直就要停止跳動了。」

這是漢密爾頓第7次奪得英國大獎賽冠軍，而本賽季下一站比賽依舊在銀石賽道舉行，時間為8月7日至9日。

受新冠肺炎疫情影響，本賽季F1大獎賽接連取消，直到7月初才在奧地利進行首場正式角逐。