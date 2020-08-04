東奧模擬賽／奧運不是延10年 莊智淵40歲繼續拚

第5度的奧運行受新冠肺炎攪局延後一年，不改變我國桌球名將莊智淵拚戰態度，今天模擬東京奧運對抗賽登場的他強調，上場就是盡力，且奧運只是延後一年，他幽默說：「延後10年，我就沒辦法了。」

中華桌球隊已取得東奧男、女各3張的滿額門票，明年4月過40歲生日的莊智淵將以不惑之年出征東京；延後一年的東奧行，莊智淵坦言最初心情雖有些波動，但調整後仍一如往常備戰，就像和男雙搭檔陳建安的合作，「都是全力以赴，哪怕沒見面，球拍拿起來，還是很熟悉。」

目前世界排名30的莊智淵，最近一場國際賽是今年3月卡達公開賽，和陳建安前一度合拍也要回溯到2月底的匈牙利公開賽，小安說：「因為疫情的關係，（和莊智淵）都分開練，一直沒見到面，彼此是不會生疏，是對比賽的感覺生疏，第一局狀況外，第二局才漸漸有比賽的感覺。」

莊智淵和陳建安2013年世界桌球錦標賽拿下男雙冠軍，創下台灣桌壇新猷，相隔7年，陳建安已經是兩個孩子的爸，莊智淵去年也升格人父；挑戰奧運獎牌的行程雖延後一年，陳建安認為能有更充足準備邁向目標，夢想藍圖就是在家人親眼見證下，踏上奧運頒獎台。