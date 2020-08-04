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LPGA／女子高球賽季重啟 姜孝林奪冠拚后座

台灣醒報 / 台北報導
韓裔美籍女將姜孝林成功拿下啟動賽的冠軍，繼續進攻球后寶座。 法新社
韓裔美籍女將姜孝林成功拿下啟動賽的冠軍，繼續進攻球后寶座。 法新社

女子高爾夫球賽（LPGA）重新回歸體壇！因疫情影響而暫停半年的LPGA終於復賽，故率先在俄亥俄州舉行啟動賽，象徵著女子高球賽季回歸，3日打完確定由27歲的韓裔美籍好手姜孝林封后，以些微之差、拿到她生涯第4座LPGA巡迴賽冠軍，算上前3年，姜孝林每年都捧一冠，成績逐步攀升，這次的冠軍有望讓她從世界第5擠上第4名，穩定挑戰世界球后。

女子高球賽季回歸

根據《BBC體育》報導，女子高球2020年賽季因為疫情打擊，今年至今僅有4場比賽，距離前一次的賽事（澳洲女子公開賽）已經長達半年，如今，LPGA官方舉辦總獎金達到百萬美元的啟動賽（Drive on Championship），象徵著女子高球的賽季確定回歸。

這次啟動賽於台灣時間3日晚間落幕，最終由27歲的韓裔美籍好手姜孝林脫穎而出，她以低於標準桿7桿的總桿數，險勝6桿的法國女將布蒂兒，2人一直戰到最後一洞，直到布蒂兒意外失手一個4英呎的推桿，才確定分出勝負。

名人堂球星指點

姜孝林拿下啟動賽冠軍後，個人生涯LPGA冠軍數來到4座，這也是她連續4年做到年年一冠，表現相當穩定，再加上姜孝林每年出賽LPGA的穩定進步，她從13年開始就少有缺賽、17年開始平均名次上升，19年她出賽過半數都能殺進前10，這樣的表現對於提升世界積分極有幫助。當前姜孝林的世界排名僅小幅落後於世界第4的日本女將畑岡奈紗，高機率在最新排名能擠上第4，逐步往球后邁進。

《高球專業網》也報導，姜孝林封后之後，特別感謝名人堂女將索倫絲坦的幫忙，這位大前輩提點她，「在啟動賽這種較少機會的賽事裡，不要太保守、積極表現自己」，因為啟動賽僅有54洞，與往常的72洞比起來，更難追桿數，得追求大膽搶攻。

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