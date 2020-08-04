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東奧模擬賽／宜蘭特訓2星期 最強混雙默契加溫

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
林昀儒（黃衣前）和鄭怡靜（黃衣後）的桌球混雙組合是東京奧運搶牌重點。記者曾思儒／攝影
林昀儒（黃衣前）和鄭怡靜（黃衣後）的桌球混雙組合是東京奧運搶牌重點。記者曾思儒／攝影

去年底在世界桌球巡迴賽年終總決賽帶回東京奧運桌球混雙門票，我國桌球「一姊」鄭怡靜林昀儒超過半年沒合體，模擬東京奧運對抗賽前特別到宜蘭特訓2周，今天首戰展現成果，直落3拍下男雙對手孫嘉宏／馮翊新。

國際桌總巡迴賽從3月起因新冠肺炎全面停賽，鄭怡靜和手中的「小林」林昀儒已經半年沒正式出賽，宜蘭訓練特別針對混雙加強，對打的也是兩名男將，模擬東奧對抗賽碰男雙組合並不陌生。

鄭怡靜笑說，久沒合拍，「小林」一如往常，「他打出很多神球，很棒！」向來走省話路線的林昀儒對學姊的評價也簡潔有力，以一個「讚」囊括心得。

鄭怡靜補充，宜蘭特訓主要是增加彼此默契，她能更清楚知道「小林」做出什麼動作、可以怎麼連接，做出機會讓搭檔搶攻，模擬東奧對抗賽就是一個檢視機會，「把我們的戰術打出來比較重要，看到問題才能去解決。」兩人從沒在台灣正式合拍，除今、明兩天合體，明年還有機會全運會攜手。

中華桌球隊取得東奧男、女各3張「滿額」門票，模擬東奧對抗賽的桌球賽程集中在今、明兩天，比賽都採雙打，除鄭怡靜／林昀儒的混雙對戰男雙，女雙組合也會更男雙，不過女將陳思羽因大拇指開刀缺陣，改由劉馨尹和鄭先知搭檔女雙。

桌球 鄭怡靜 林昀儒

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