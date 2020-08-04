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網球／國際網壇復賽限制多 墨瑞獲辛辛那提網賽外卡

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
被視為該賽事前哨戰的辛辛那提網賽公布男單外卡名單，曾兩度在此賽事奪冠的英國名將墨瑞獲邀參賽。 法新社
被視為該賽事前哨戰的辛辛那提網賽公布男單外卡名單，曾兩度在此賽事奪冠的英國名將墨瑞獲邀參賽。 法新社

國際職業網壇復賽後的首場比賽WTA巴勒摩公開賽在昨天展開會內賽賽程，不過為了因應新冠肺炎疫情，這次賽事不僅限制球員間不可彼此握手，或是與球迷進行簽名和拍照等行為外，現場也不提供球員進行淋浴換洗，希望確保球員能夠在最安全的環境下出賽。

屬於WTA國際巡迴賽等級的巴勒摩公開賽，本周在義大利巴勒摩點燃戰火，該賽事也是新冠肺炎疫情爆發導致停賽後，國際女子網壇首場復賽的賽事，而該場比賽共吸引來自16個歐洲國家以及阿根廷的選手參賽，每場比賽僅開放350位球迷進場，且攝影與採訪記者也都受到人數上的限制，對於選手更是有諸多規定。

不過對於自從三月停賽後能夠再度參賽，身為單打第六種子的克羅埃西雅好手薇琪克（Donna Vekic）在今天32強賽取勝後說：「我很開心自己沒有忘記如何打網球、打比賽和獲勝，這真的是一個大解脫，我現在真的相當開心。儘管感覺有點奇怪，讓我直到昨天都還很緊張，不過站上球場後，我就放鬆並找回專注力。」

儘管全球疫情目前仍未完全解除警報，但薇琪克也坦言希望能參加今年僅剩的兩場大滿貫賽事美網與法網，「現在每周狀況都在變化，我們唯一能做的盡可能的每周進行調整和適應，然後打好每一場能夠出賽的賽事，這種不確定性確實會讓人感到焦慮。」

美網預計在美國時間8月31日開打，而被視為該賽事前哨戰的辛辛那提網賽也在今天公布男單外卡名單，包括曾兩度在此賽事奪冠的英國名將墨瑞Andy Murray）、美國選手保羅（Tommy Paul）、山德連（Tennys Sandgren）和帝亞弗（Frances Tiafoe）都將持外卡參與會內賽，其中帝亞弗在七月初一度傳出確診消息，不過目前已康復並通過檢測。

美網 Andy Murray 墨瑞

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