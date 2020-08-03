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東奧模擬賽／前3擲當熱身 鄭兆村飆84公尺22

中央社 / 高雄3日電

模擬東京奧運對抗賽，亞洲男子標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村今天因賽前延誤造成熱身時間縮短，豪氣地拿前3次試擲當熱身，收尾的最後一擲飆出本季最佳的84公尺22，臉上也出現笑容。

模擬東京奧運對抗賽田徑項目傍晚在高雄國家體育場登場，男子標槍是壓軸大戲，而幾乎下了一整天雨的高雄，在標槍比賽開始前配合地停了下來。

今年因疫情影響，模擬賽成為鄭兆村本季的第1場比賽，他在前3次試擲出現2次失敗。

鄭兆村解釋，比賽晚了17分鐘才開始，熱身時間受到壓縮，出賽前又只有一次練習機會，他擔心身體沒熱開會受傷，只好把前3次試擲當成熱身，並特地戴上護腰。

第3次試擲，鄭兆村繳出79公尺22，排名衝上第一，不過第5擲飆出80公尺75後，臉上也出現笑容，他說：「這場比賽丟出80公尺以上，是賽前我對大家的承諾，也是我對自己的要求。」

接下來最後一擲，鄭兆村再將本季最佳成績推進至84公尺22，對於本季的第1場比賽就能繳出這樣的成績單，他說：「我很滿意。」

鄭兆村的教練薛聖融坦言，若不是下雨，他原本設定愛徒要丟破85公尺以上。他並透露，鄭兆村因有課業問題，每週只能練4天，而且這次比賽僅用短程助跑就丟出84公尺22，還算不錯。

鄭兆村 田徑

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