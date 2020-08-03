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東奧模擬賽／新冠肺炎影響 黃金右臂怠惰了
新冠肺炎疫情衝擊全球，各項運動賽事國際賽幾乎停擺，亞洲標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村承認，自己受疫情影響，心情有些怠惰，他開玩笑說：「因為你丟100（公尺），也沒人理你啊。」
受疫情影響，東京奧運延後一年，體育署和國訓中心在國際賽紛紛取消之際規畫模擬東京奧運對抗賽，鄭兆村正是我國目前唯一取得東奧門票的田徑選手；今天他在模擬東奧對抗賽小試身手，第5擲突破80公尺大關，第6擲再丟出84公尺22成績，和丟出76公尺52的黃士峰包辦前兩名。
鄭兆村透露，今年國際賽幾乎取消，他將更多重心放在國體大研究所課業，對標槍成績沒太多設定，他笑說：「今天第5擲我就笑了，因為完成超過80公尺承諾。」
中華田徑隊擲部教練薛聖融提到，鄭兆村也還有些傷勢，一周才練4天，目前以提升質和量為主，這次成績以80公尺為低標，今天成績「還OK」，和上周測試的成績相去不遠。
今天比賽還發生小插曲，原本7點就要舉行的男子標槍決賽延遲超過10分鐘，鄭兆村只試擲一次就正式上陣；為避免受傷，他前3擲都當試擲暖身，助跑也採短程。
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