東奧模擬賽／亞青金牌轉換身分 余嘉軒告別戰不感傷

從仁川亞運前就進入國訓中心，跨欄好手余嘉軒今天模擬東京奧運對抗賽獻出代表國家隊的「告別戰」，今天特別和新東家竹南國中告假參賽的他豁達說，擔任教練本來就是生涯規畫，機會來了就「勇敢面對」。

2014年第6屆亞青田徑錦標賽，余嘉軒在400公尺跨欄飆出中華田徑隊第一面金牌；6年來他是國手常客，參加了仁川亞運、雅加達亞運，田徑場外也成家立業，愛子月底就要滿3歲。他坦言考量現實下決定轉換身分，7月31日考上竹南國中專任教練，8月1日就「上工」。

模擬東奧對抗賽成余嘉軒國家隊告別作，他以50秒81排在男子400公尺跨欄第3名，賽後和以50秒61奪金的名將陳傑互相擁抱，不過他也不把這場當作選手生涯告別戰，「如果有機會達（奧運）標的話，還是會回來（國訓中心）。」且他也還會參加明年全運會，他笑說：「能跑多少是多少。」

跨欄技術要求高，余嘉軒明白秒數想維持甚至突破難度極高，但他能將為國爭光的希望種子往下散播，「希望把我的經驗和技術傳承給下一代，去教導他們。」

和余嘉軒一起打拚多年的陳傑，繼續往東京奧運的目標邁進，今天50秒61的成績他形容是「喜憂參半」，開心是今年受新冠肺炎比賽減少下仍能照原本速度完賽，但後段加速表現不夠滿意，仍有很大進步空間。

和陳傑及余嘉軒同屬奧運培訓隊的彭名揚，今天跑出50秒67排名第2。