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東奧模擬賽／最速男輸了 楊俊瀚200公尺掉第三
全國100公尺和200公尺紀錄保持人「台灣最速男」楊俊瀚，今天模擬東京奧運對抗賽失去「最速」頭銜，21秒22僅排第3，金牌由飆出個人最佳20秒97的魏泰陞帶走，葉守博以21秒03居次。
楊俊瀚雅加達亞運跑出目前200公尺全國紀錄20秒23，但之後受傷勢所困，今年初逐漸擺脫病痛，卻遇新冠肺炎全球肆虐，他解釋說：「原本打算奧運完馬上去當兵，奧運延期後我就馬上去申請了。」
他6月8日服兵役，12天補充兵役期間沒有正式訓練，7月才重拾課表，這次模擬東奧對抗賽只參加200公尺，「本來以為今天出發就『下課』，但還有跟到，感覺慢慢可以恢復到比賽的水準。」他說。
目標東奧的楊俊瀚透露，目前的身體狀況，一趟就差不多是極限，不過模擬賽後又是全新開始，因休學不會參加10月全大運，將把重心放在12月的全田賽。
魏泰陞跑出個人最佳的20秒97技壓學長，對「第一次」正式對戰勝出卻沒太大喜悅，「沒特別開心，學長是前幾個禮拜訓練沒那麼規律，我是前兩周有認真調整彎道，贏是因為訓練的關係。」他認為在學長顛峰狀態下仍能勝出，才是值得開心的貨真價實勝利。
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