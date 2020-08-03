2021帕運賽程表出爐 最終日東京辦馬拉松

原定今年登場的東京帕運因新冠肺炎疫情，延期到明年8月24日起舉行，今天帕運賽程表出爐，帕運最終日9月5日將在東京舉辦馬拉松，組委會也將研議防疫措施。

東京奧運暨帕運受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延影響，3月底決定延期一年，奧運預定明年7月23日至8月8日舉行；帕運則於明年8月24日至9月5日舉行。

綜合日本媒體報導，大會組織委員會今天召開記者會，發表明年帕運22大項、539小項競賽的賽程表，除了少數比賽調整時間以外，大致與今年規劃的時程相同，僅日期提前一天，比賽場地也都沒有改變，維持在東京、千葉、琦玉、靜岡等21個會場舉行。

考量選手與觀眾的安全，組委會將持續討論防疫對策。

組委會規劃，明年8月24日晚間8時在東京國立競技場舉行帕運開幕式；8月25日起由自由車打頭陣，舉辦各項比賽。

帕運第一個週日的8月29日是「黃金星期天」，將有游泳、輪椅橄欖球等多達63面金牌出爐。

本次大會首次納入的比賽項目，跆拳道將從9月2日起登場，羽球決賽則從9月4日起舉行。

帕運最後一天9月5日將舉行馬拉松比賽，與奧運將馬拉松移師北海道札幌不同，帕運馬拉松仍將在東京舉行；當日晚間8時在國立競技場舉行閉幕式。

民眾已購買的帕運門票可以直接使用，若因大會延期而不克前往觀賽，帕運與奧運一樣，今年秋天起受理申請退票與退費。

日本東京都知事小池百合子7月29日接受日本共同社採訪時表示，順延至明年登場的東京奧運與東京帕運，若想如期舉辦，前提是疫情須獲得控制。