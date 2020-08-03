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東奧模擬賽／羽球「天王」對決 王子維落敗氣死了

聯合新聞網 / 記者曾思儒／高雄即時報導
王子維（左）得分後握拳激勵自己。圖／國訓中心提供
王子維（左）得分後握拳激勵自己。圖／國訓中心提供

我國羽球「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，今天模擬東京奧運對抗賽壓軸對陣上演3局大戰，決勝局握有9：4領先的王子維錯過獲勝機會，最終以19：21、21：16、17：21吞敗，下場第一句就喊：「氣死我啦！」

周天成目前世界排名第2，王子維世界排名12，國際賽正式紀錄小天以7：0握有完全優勢，王子維坦言抱持突破的心情應戰，「輸球就會氣啊，上場就會想贏，期許沒成多少會覺得可惜。」

周天成苦戰勝出，握拳慶祝。圖／國訓中心提供
周天成苦戰勝出，握拳慶祝。圖／國訓中心提供

他透露，國際賽從沒贏過學長，「想要突破，想在國際賽贏他，他也是世界第2的好手。」無奈第一局受裁判兩次判決影響，第二局雖扳回一城，但第三局5分領先時又因失誤被追分，取勝目標功敗垂陳。

雖沒突破，「羽球王子」認為今天比賽仍有收穫，頗有私交的兩人在等待頒獎時還馬上進行技術討論，分享彼此心得。

小天也讚，小5歲的學弟進步看得到，「他有加強耐心，拉吊過程不會搶攻，多變化。」模擬東奧對抗賽的羽球男單賽事除「天王」外，另有兩位新生代小將加入，前兩場贏得輕鬆的小天形容，今天比賽是「國際賽的強度」，也是很好檢視自己狀態的機會。

周天成（右）和王子維壓軸上演「天王對決」。圖／國訓中心提供
周天成（右）和王子維壓軸上演「天王對決」。圖／國訓中心提供

國際羽總上周已宣布，包括台北羽球公開賽在內的9月4場國際賽都因新冠肺炎取消，王子維備戰計畫打算參加全國排名賽的男雙和混雙，無持比賽感覺；小天則要展開一系列的離島行程，從綠島、馬祖到澎湖都有安排，移地訓練外也將羽球種子向下扎根。

周天成撲球。圖／國訓中心提供
周天成撲球。圖／國訓中心提供

王子維跪地望球興嘆。圖／國訓中心提供
王子維跪地望球興嘆。圖／國訓中心提供

東京奧運 新冠肺炎 裁判 澎湖 綠島

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